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Актора Тейлора-Джонсона названо найкрасивішим чоловіком у світі – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хірург зауважив, що були категорії, в яких Тейлору-Джонсону не вистачило балів. Відстань між очима – ідеальна на 89%, а губи – на 86%
фото: Shutterstock

Обличчя британського актора Аарон Тейлор-Джонсон відповідає золотому перетину на 93,04%

Косметичний хірург з Лондона Джуліан де Сільва, спираючись на розрахунки пропорцій за принципом золотого перетину, склав список 10 найкрасивіших чоловіків планети. Про це повідомляє Metro.

Завдяки комп’ютеризованій техніці картографування обличчя встановлено, що 34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, зірка фільмів «Тенет», «Каскадер» та «Швидкісний поїзд», найбільше відповідає грецькому золотому перетину. Зокрема він має рейтинг відповідності 93,04%.

Аарон Тейлор-Джонсон — британський актор. Відомий за фільмами: «Стати Джоном Ленноном» (2009), «Дикуни» (2012), «Ґодзілла» (2014), «Месники: Ера Альтрона» (2015), «Нічні звірі» (2016)
Аарон Тейлор-Джонсон — британський актор. Відомий за фільмами: «Стати Джоном Ленноном» (2009), «Дикуни» (2012), «Ґодзілла» (2014), «Месники: Ера Альтрона» (2015), «Нічні звірі» (2016)
фото з відкритих джерел

«Що робить Аарона таким винятковим, так це загальна форма його обличчя, яке з результатом 99,2% лише на 0,8% менша за ідеальну. Ширина і довжина його носа також майже ідеальні – 98,8%. У нього також чудово виліплене підборіддя, яке набрало 95%», – прокоментував Джуліан де Сільва.

На другому місці в рейтингу найкрасивіших чоловіків, згідно з науковими розрахунками, опинився 32-річний актор, зірка «Емілі в Парижі» Люсьєн Лавісконт із 92,41%.

Люсьєн Лавісконт — британський актор. Здобув світову популярність у 2021 році. Має стосунки із співачкою Шакірою
Люсьєн Лавісконт — британський актор. Здобув світову популярність у 2021 році. Має стосунки із співачкою Шакірою
фото з відкритих джерел

А ірландський актор, який зіграв головну роль у «Гладіаторі 2», Пол Мескаль посів третю сходинку з 92,38%.

Пол Мескаль — ірландський актор. Широковідомим став після виконання ролі у міні-серіалі «Нормальні люди»
Пол Мескаль — ірландський актор. Широковідомим став після виконання ролі у міні-серіалі «Нормальні люди»
фото з відкритих джерел

У списку також опинилися Роберт Паттінсон, Джек Лоуден, Джордж Клуні, Ніколас Голт, Чарльз Мелтон, Ідріс Ельба та Шагрух Хан.

Золотий перетин – це математичне обчислення, яке греки використовували для вимірювання краси. Високий відсоток означає, що обличчя або тіло людини має найближче значення до 1,618 (Phi) за шкалою.

Нагадаємо, Голлівудський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах, виступивши на знаменитому автодромі Indianapolis Motor Speedway у рамках серії Toyota GR Cup.

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Теги: актор рейтинг

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