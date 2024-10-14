Актора Тейлора-Джонсона названо найкрасивішим чоловіком у світі – ЗМІ
Обличчя британського актора Аарон Тейлор-Джонсон відповідає золотому перетину на 93,04%
Косметичний хірург з Лондона Джуліан де Сільва, спираючись на розрахунки пропорцій за принципом золотого перетину, склав список 10 найкрасивіших чоловіків планети. Про це повідомляє Metro.
Завдяки комп’ютеризованій техніці картографування обличчя встановлено, що 34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, зірка фільмів «Тенет», «Каскадер» та «Швидкісний поїзд», найбільше відповідає грецькому золотому перетину. Зокрема він має рейтинг відповідності 93,04%.
«Що робить Аарона таким винятковим, так це загальна форма його обличчя, яке з результатом 99,2% лише на 0,8% менша за ідеальну. Ширина і довжина його носа також майже ідеальні – 98,8%. У нього також чудово виліплене підборіддя, яке набрало 95%», – прокоментував Джуліан де Сільва.
На другому місці в рейтингу найкрасивіших чоловіків, згідно з науковими розрахунками, опинився 32-річний актор, зірка «Емілі в Парижі» Люсьєн Лавісконт із 92,41%.
А ірландський актор, який зіграв головну роль у «Гладіаторі 2», Пол Мескаль посів третю сходинку з 92,38%.
У списку також опинилися Роберт Паттінсон, Джек Лоуден, Джордж Клуні, Ніколас Голт, Чарльз Мелтон, Ідріс Ельба та Шагрух Хан.
Нагадаємо, Голлівудський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах, виступивши на знаменитому автодромі Indianapolis Motor Speedway у рамках серії Toyota GR Cup.
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