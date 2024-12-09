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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Гарний урок всіляким орбанам та іванішвілям

glavcom.ua
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Башар Асад втік з Сирії до Москви
фото: reuters

Асад зв'язався з Росією й Путіним...

Башар Асад був таким собі скромним, пересічним хлопом, без особливих абміцій, звитяг і талантів. Закінчив медичний факультет, працював «окулістом». Сирію очолив випадково й нехотя, через те, що старший брат (офіційний правонаступник) загинув в автокатастрофі.

Асад пробував себе в лібералізмі й свободах. І навіть підтримав США в іракській операції...

Але потім зв'язався з Росією й Путіним... Схвалив окупацію Криму, віддав країну на поталу сиволапим «вагнерам». То й має тепер, що має...

Гарний урок всіляким орбанам та іванішвілям. Але ж вони нічому не вчаться ніхера!

Щиро сподіваюся, що замість сирійської Пальміри, Росія отримала сирійську Цусіму, наслідки якої дадуться взнаки дуже незабаром...

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Джерело
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Теги: Башар Асад Сирія Грузія Угорщина путін путінський режим росія

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Віталій Чепинога

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Гарний урок всіляким орбанам та іванішвілям
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