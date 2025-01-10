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Відомий фотограф Ктиторчук отримав 12 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відомий фотограф Ктиторчук отримав 12 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх
Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат
фото з відкритих джерел

Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє в п’ятницю, 10 січня, Офіс генпрокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру. Фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки», – йдеться в повідомленні.

В релізі правоохоронців не вказано прізвище, але з огляду на фото, надане Офісом генпрокурора, стає зрозуміло, що мова йде саме про Ктиторчука. 

Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Зазначається, що Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок. Зазначається, що чоловік систематично ґвалтував малолітніх доньок, чинив психологічний тиск на них і погрожував побиттям у разі опору впродовж семи років – з 2015 по 2022 рік.

На Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно.  

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Теги: фотограф прокурор чоловік зґвалтування

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Кримінал

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