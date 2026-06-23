Справа «Карпатнафтохіму»: Фонд держмайна отримає частку в скандальному підприємстві?

Голова Фонду держмайна: Є гіпотеза, що «Карпатнафтохім» зараз пішов у банкрутство, аби на нього не наклали санкції через повʼязаних з росіянами бенефіціарів

Фонд державного майна не виключає, що в результаті юридичного аналізу може отримати право претендувати на частку в одному з найвідоміших українських нафтохімічних підприємств – «Карпатнафтохімі». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Наразі Фонд продовжує підготовку до великої приватизації та аналізує активи, які можуть мати значно більшу цінність, ніж вважалося раніше. Одним із таких прикладів є державне підприємство «Оріана», яке тривалий час перебувало в процедурі банкрутства та санації, а нині повернулося до переліку потенційних об’єктів приватизації.

Під час вивчення історії підприємства з’ясувалося, що свого часу «Оріана» володіла часткою в «Карпатнафтохімі» – підприємстві, яке донедавна пов’язували з російським «Лукойлом» та афілійованими структурами.

«Держпідприємство «Оріана», як виявилося, колись володіло часткою в «Карпатнафтохімі» – сумновідомому підприємстві, більшість акцій якого ще донедавна контролювались російським «Лукойлом» та афілійованими з ним людьми», – зазначив Наталуха.

Голова ФДМУ також висловив припущення, що нинішня процедура банкрутства «Карпатнафтохіму» може бути пов’язана зі спробою уникнути можливих санкційних наслідків через російських бенефіціарів.

«Є гіпотеза, що «Карпатнафтохім» зараз пішов у банкрутство, аби на нього не наклали санкції через повʼязаних з росіянами бенефіціарів», – сказав він.

За словами Наталухи, подальший юридичний аналіз може виявити нові обставини щодо структури власності підприємства. Він додав, що у разі підтвердження таких прав державний актив «Оріана» може отримати зовсім іншу ринкову вартість та інвестиційну привабливість.

«Тож якщо зараз почати розмотувати цей клубок, може з’ясуватися, що Фонд навіть може теоретично претендувати на якусь частину в цьому підприємстві. Я цього не стверджую, але так може виявитися в результаті юридичного аналізу», – наголосив очільник Фонду держмайна.

Також Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду держмайна виявив масштабні проблеми в управлінні державними активами. За його словами, понад половина державних підприємств фактично існують лише на папері, а значна частина стратегічних об’єктів обтяжена боргами та багаторічними корпоративними конфліктами.