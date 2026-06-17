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САП взялася за майно ексзаступника Міненерго Хейла, якого судять за хабар в $500 тис.

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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САП взялася за майно ексзаступника Міненерго Хейла, якого судять за хабар в $500 тис.
Заступника міністра Олександра Хейла енергетики викрито на хабарі у пів мільйона доларів
фото: СБУ

Наразі кримінальна справа щодо Хейла перебуває на розгляді суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про цивільну конфіскацію активів колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого раніше викрили у справі про хабар у 500 тис. доларів. Про це повідомляє САП, пише «Главком».

Йдеться про житловий будинок та земельну ділянку на Київщині загальною вартістю близько 5 млн грн. За даними САП, майно було придбане у 2021-2023 роках, коли Хейло обіймав посаду заступника міністра енергетики.

Аналіз доходів, проведений правоохоронцями, показав, що законних коштів для придбання цього майна у Хейла не було. Тому прокурор просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

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«Позов мотивовано тим, що попри те, що фактичне право власності на ці активи зареєстровано на третіх осіб, його придбано в інтересах та за дорученням посадової особи. І посадовець має можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним», – йдеться у повідомленніт САП.

Главком розповідав, що в Україні спалахнув черговий корупційний скандал: правоохоронці вполювали «велику рибу» у Міністерстві енергетики. Йдеться про заступника міністра Олександра Хейла.

Як повідомляють офіційні сайти силовиків, високопосадовець організував схему здирництва з підлеглих йому керівників. Співучасниками виступили приватний енерготрейдер, очільник енергетичної компанії з Миколаївської області та керівник видобувного підприємства з Донеччини.

Суть схеми проста: Хейло, за версією правоохоронців, вимагав $500 тис. з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну в обмін на передачу їм цінного гірничо-видобувного обладнання. Це устаткування належить одній із державних вугільних компаній, розташованій на Покровському напрямку, де нині пролягає фронт.

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Теги: прокуратура корупція в Україні Міненерго хабар САП корупція

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