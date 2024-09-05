До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади

Подання надійшли за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу»

Прем'єр-міністр України подав до Верховної Ради подання про призначення нових міністрів, яке було внесене за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу». Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Пропонується призначити

Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністра юстиції.

Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій.

Віталія Коваля – міністром аграрної політики та продовольства.

Матвія Бідного – міністром молоді та спорту.

Світлану Гринчук – міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Наталію Калмикову – міністром у справах ветеранів.

Германа Сметаніна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Миколу Точицького – міністром культури та стратегічних комунікацій.

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