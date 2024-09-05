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До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади
До Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів
Фото з відкритих джерел

Подання надійшли за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу»

Прем'єр-міністр України подав до Верховної Ради подання про призначення нових міністрів, яке було внесене за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу». Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Пропонується призначити

  • Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністра юстиції.
  • Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій.
  • Віталія Коваля – міністром аграрної політики та продовольства.
  • Матвія Бідного – міністром молоді та спорту.
  • Світлану Гринчук – міністром захисту довкілля та природних ресурсів.
  • Наталію Калмикову – міністром у справах ветеранів.
  • Германа Сметаніна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
  • Миколу Точицького – міністром культури та стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, Денису Шмигалю зібрали нову команду.

Теги: Верховна Рада міністр кадрові зміни

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