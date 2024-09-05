До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади
Подання надійшли за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу»
Прем'єр-міністр України подав до Верховної Ради подання про призначення нових міністрів, яке було внесене за пропозицією депутатської фракції «Слуга народу». Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Пропонується призначити
- Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністра юстиції.
- Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій.
- Віталія Коваля – міністром аграрної політики та продовольства.
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту.
- Світлану Гринчук – міністром захисту довкілля та природних ресурсів.
- Наталію Калмикову – міністром у справах ветеранів.
- Германа Сметаніна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
- Миколу Точицького – міністром культури та стратегічних комунікацій.
Нагадаємо, Денису Шмигалю зібрали нову команду.
Коментарі — 0