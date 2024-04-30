Одеський суд повернув державі найбільше штучне озеро Сасик

Озеро Сасик має площу 20 тис. га та є найбільшим штучним озером України

Озеро Сасик розташоване на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одеської області

Господарський суд Одеської області зобов’язав повернути у власність державі найбільше штучне озеро України. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Йдеться про озеро Сасик (Кундук) площею 20 тис. га. Воно розташоване на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Озеро Сасик є найбільшим штучним озером України фото: od.gp.gov.ua/Одеська обласна прокуратура

За даними слідства, неназване підприємство тривалий час використовувало водосховище та незаконно отримувало за це прибуток.

«Прокурори встановили, що підприємство тривалий час використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності та отримання прибутку без правовстановлюючих документів. Відтак уникло процедури укладення договору оренди та обов‘язкової сплати до бюджету громади орендної плати», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, лише за останні п’ять років підприємство вилучило близько 3 млн кг водних біоресурсів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, неназваним підприємством є ТОВ «ВМС-10», яке засновано ще у 2010 році. Компанія одразу отримала дозвіл на вилов риби в озері Сасик.

Згодом склад засновників змінювався. Наразі у фірми три кінцеві бенефіціари: Ольга Коваль, Василь Величко та громадянка Австрії родом із Харкова Ніна Шеванденкова.

Також серед засновників колишній співробітник СБУ Юрій Волошин і ексдепутат Чорноморської міськради від проросійського «Опозиційного блоку» Олександр Шлапак.

Нагадаємо, в уряді планують у декілька разів збільшити штрафи за незаконне рибальство. Вважається, що це допоможе збільшити державний бюджет та зберегти рибу. Відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, навесні у водоймах починається нерест риби, тому у квітні 2024 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

До слова, починаючи із 19 жовтня 2023 року в Україні розпочала роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба).