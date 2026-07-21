Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос

Через вигадку скандального клієнта українка змушена шукати адвоката та захищати свою репутацію

У Facebook набула суспільного розголосу історія громадянки України, яка працює у фітнес-клубі в Німеччині та отримала офіційне повідомлення від поліції про відкриття кримінального провадження за підозрою в образі іншої особи. Про це розповідає «Главком» з посиланням на допис в групі «Love Ukraine. Наші за кордоном».

Йдеться про те, що українка, яка працює у німецькому фітнес-клубі отримала офіційне повідомлення від поліції про відкриття проти неї кримінальної справи за статтею «образа». Приводом для звернення до правоохоронних органів стала заява одного з відвідувачів спортзалу. Чоловік стверджує, ніби почув, як працівниця у приватній розмові з іншою клієнткою вжила щодо нього некоректні вислови.

Українка заперечує звинувачення та заявляє, що подібних висловлювань не допускала. Про свою ситуацію вона розповіла у соцмережі Threads, після чого історія поширилася серед українців, які проживають у Німеччині.

Варто зазначити, що за словами керівництва фітнес-клубу, заявник уже неодноразово провокував конфліктні ситуації з персоналом та іншими відвідувачами. Зокрема, чоловік безпідставно звинувачував працівників у таємній прихованій зйомці, через що раніше вже отримав офіційну заборону на відвідування всіх закладів цієї мережі.

Втім, попри систематичну конфліктну поведінку заявника та відсутність прямих доказів чи записів із камер відеоспостереження, німецька поліція таки відкрила справу. Справа в тому, що у Німеччині образа особистості (Beleidigung) є кримінальним правопорушенням, тому після отримання відповідної заяви поліція зобов'язана розпочати перевірку, навіть якщо на початковому етапі відсутні прямі докази чи записи з камер відеоспостереження.

Наразі українка змушена залучати юридичний захист, шукати адвоката та захищати власну ділову репутацію. Юристи та представники української спільноти в Німеччині рекомендують у подібних ситуаціях подавати зустрічні заяви про неправдиве звинувачення (falsche Verdächtigung) та наклеп (Verleumdung), а також залучати офіційні свідчення керівництва закладу щодо попередніх порушень з боку скаржника.

Нагадаємо, українка, яка вже чотири роки живе у Польщі, поділилася власною формулою адаптації для тих, хто лише планує переїзд. Вона розповіла, з чого варто почати життя в новій країні, як уникнути поширених помилок під час пошуку житла та чому польський номер телефону має важливе значення.