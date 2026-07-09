Убивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: суд заарештував другого фігуранта

Жиковича взято під варту без права внесення застави

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської.

Колишнього правоохоронця Віталія Жиковича взято під варту на 60 діб без права внесення застави, повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Прокуратура наполягала на триманні під вартою без альтернативи застави, тоді як захист просив суд обрати Жиковичу цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення.

Під час засідання прокурор повідомив, що Жикович є уродженцем Азербайджану.

Водночас адвокат підозрюваного Іван Іванов заявив, що його клієнт не визнає своєї вини. За словами захисника, Жикович знайомий із іншим підозрюваним – співробітником Головного управління розвідки Владиславом Реутом, оскільки вони обоє «працювали на захист України».

Нагадаємо, раніше суд також відправив під варту без права внесення застави співробітника ГУР Міноборони Владислава Реута. За версією слідства, Реут і Жикович причетні до вбивства Анастасії Березовської, яку правоохоронці вважають виконавицею замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Після повернення до України жінку знайшли мертвою. У разі доведення вини обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні було знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування. Одним із підозрюваних у вбивстві Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ.

Як повідомлялося, Анастасія Березовська вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.

До слова, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.