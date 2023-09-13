Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт

Нововведення має спонукати місцевих мешканців частіше відмовлятися від пересування містом на авто

У польському місті Тчев зʼявився безплатний громадський транспорт для всіх громадян. Такі зміни впровадили в місті з 1 вересня, повідомляє Finance.

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На міських маршрутах нині працює 26 автобусів. Транспорт став безкоштовним для всіх пасажирів незалежно від віку, місця проживання чи наявності карти мешканця.

Тамтешня влада стверджує, що таке нововведення лише збільшить комфорт пасажирів: зникнуть валідатори, білетомати, продаж квитків водіями.

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Зокрема таке рішення має спонукати місцевих мешканців частіше відмовлятися від пересування містом на автомобілях на користь громадському транспорту. Тим паче, що до кінця цього року в Тчеві планується запровадження платних паркувальних зон. Доходи від плати за паркування будуть спрямовані на покриття частини витрат міста на безкоштовний громадський транспорт.

Додатково влада Тчева пообіцяла збільшити кількість автобусів та омолодження всього рухомого складу. Крім того, у години пік збільшено частоту курсування автобусів.

Безкоштовний громадський транспорт вже є у понад 30 містах Польщі.

Раніше повідомлялося, що вартість проїзду в Києві може зрости у чотири рази. Реальним завданням міської влади є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом.