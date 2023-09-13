Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт
На міських маршрутах нині працює 26 автобусів
фото з відкритих джерел

Нововведення має спонукати місцевих мешканців частіше відмовлятися від пересування містом на авто

У польському місті Тчев зʼявився безплатний громадський транспорт для всіх громадян. Такі зміни впровадили в місті з 1 вересня, повідомляє Finance.

На міських маршрутах нині працює 26 автобусів. Транспорт став безкоштовним для всіх пасажирів незалежно від віку, місця проживання чи наявності карти мешканця.

Тамтешня влада стверджує, що таке нововведення лише збільшить комфорт пасажирів: зникнуть валідатори, білетомати, продаж квитків водіями.

Зокрема таке рішення має спонукати місцевих мешканців частіше відмовлятися від пересування містом на автомобілях на користь громадському транспорту. Тим паче, що до кінця цього року в Тчеві планується запровадження платних паркувальних зон. Доходи від плати за паркування будуть спрямовані на покриття частини витрат міста на безкоштовний громадський транспорт.

Додатково влада Тчева пообіцяла збільшити кількість автобусів та омолодження всього рухомого складу. Крім того, у години пік збільшено частоту курсування автобусів.

Безкоштовний громадський транспорт вже є у понад 30 містах Польщі.

Раніше повідомлялося, що вартість проїзду в Києві може зрости у чотири рази. Реальним завданням міської влади є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом. 

Читайте також: Стало відомо, скількох безбілетників за день мають штрафувати столичні контролери
Теги: Польща громадський транспорт транспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські прикордонники готуються до провокацій з боку білорусів
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
24 серпня, 10:33
Дуда і Зеленський мають приязні стосунки
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
13 серпня, 18:00
Поляки стали менше підтримувати Україну
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
14 серпня, 16:39
Анджей Дуда (праворуч) потискає руку військовому під час церемонії нагородження відзнаками
Президент Польщі пообіцяв масштабні зміни в армії
15 серпня, 10:40
Зловмисник зламав систему безпеки залізничного руху
У польських потягах пролунав гімн Росії та слова Путіна (відео)
26 серпня, 13:34
У польських школах стало менше українських дітей: названо причину
У польських школах стало менше українських дітей: названо причину
28 серпня, 16:23
Ситуація на польсько-білоруському кордоні не найкраща
Агресивні мігранти кидають каміння. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється
29 серпня, 08:00
Перший етап торкнеться громадян у Польщі, але надалі розшириться і на інші країни
Як біженцям отримати фіндопомогу чи пенсію за кордоном: інструкція «Укрпошти»
5 вересня, 12:58
Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна Джерело: https://censor.net/ua/n3442962
Польща продовжила ембарго на імпорт українського зерна
Вчора, 15:27

Соціум

Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами
Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами
Данія не пустила на конференцію ВООЗ заступника міністра РФ
Данія не пустила на конференцію ВООЗ заступника міністра РФ
Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт
Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт
Росіяни заявили про атаку безпілотника по хімзаводу біля Москви, але є цікава деталь
Росіяни заявили про атаку безпілотника по хімзаводу біля Москви, але є цікава деталь
ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків
ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків
США різко відреагували на заяви Лаврова щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні
США різко відреагували на заяви Лаврова щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
11K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
8029
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
7385
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7206
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
7031
Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту