У передмісті Херсона безпілотник атакував «швидку», поранені двоє медиків

6 грудня 2024 року російські війська здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника

У передмісті Херсона, селищі Антонівка, внаслідок обстрілу з ворожого дрона «швидкої» постраждали двоє медичних працівників. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 6 грудня 2024 року російські війська здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника. Унаслідок скидання вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги постраждали двоє медичних працівників.

Як повідомила Херсонська МВА, ушпиталено поранену медичну сестру – 62-річна жінка потрапила під атаку ворожого дрона в Антонівці. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Їй надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 26 листопада російська армія обстріляла Нову Каховку на тимчасово окупованій частині Херсонської області, ударила по зупинці громадського транспорту, є поранені й загиблі. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

22 листопада у Дніпровському районі Херсона російські загарбники скинули з дрона вибухівку на тролейбус. Люди не постраждали.

У ніч проти 20 листопада російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру. Унаслідок прямого влучання одного з ворожих снарядів майже повністю знищено квартиру, але трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні