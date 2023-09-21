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Розподіл газу рахуватимуть по-новому: що зміниться для споживачів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розподіл газу рахуватимуть по-новому: що зміниться для споживачів
Очікується, що зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на українців
фото з відкритих джерел

Нові правила набудуть чинності вже з 1 жовтня поточного року 

З 1 жовтня 2023 року в Україні змінюється підхід у визначенні мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно зі змінами, при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Розподіл газу рахуватимуть по-новому: що зміниться для споживачів фото 1

Як приклад Нацкомісія навела зміну платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

Очікується, що прийняті зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів з мінімальним рівнем споживання «блакитного палива» протягом попереднього газового року.

Нагадаємо, запаси газу в сховищах України становлять 14,7 млрд кубометрів. Голова правління компанії Олексій Чернишов підкреслив, що група «Нафтогаз» достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону.

Також ми писали, що до 30 квітня 2024 року, як мінімум ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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Теги: газ НКРЕКП

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