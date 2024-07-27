Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрпошта» випустила марку на честь Ірини Фаріон (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрпошта» випустила марку на честь Ірини Фаріон (фото)
Поштова марка на честь Ірини Фаріон
фото: Андріян Гутник/Facebook

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять мовознавиці

«Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон випустила марку на її честь. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник у фейсбуці.

«Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на її честь
«Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на її честь
фото: Андріян Гутник/Facebook

«Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки!» – написав він. 

Тираж марки на честь Ірини Фаріон налічує 250 тис. штук
Тираж марки на честь Ірини Фаріон налічує 250 тис. штук
фото: Андріян Гутник/Facebook

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон. Тираж налічує 250 тис. штук.

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон
У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон
фото: Андріян Гутник/Facebook

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон Укрпошта вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Параджанов недоотримав від України. Так само недоотримала Ірина Фаріон»
Ірина Фаріон і Сергій Параджанов. Схожі долі
24 липня, 22:00
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Акторка поділилася в Мережі відвертим знімком
Шерон Стоун збурила соцмережі відвертим фото у спідній білизні
17 липня, 11:30
У Ірину Фаріон стріляли у Львові
У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон
19 липня, 20:12
За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
19 липня, 21:49
Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм внаслідок замаху
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
20 липня, 07:20
У Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця
«Порядний хлопець, гарно вчиться». Знайомий розповів про підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 липня, 17:19
В’ячеслав Зінченко народився 3 квітня 2006 року
Аналітики ідентифікували особу підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 липня, 18:27
Ігор Сулима неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
26 липня, 17:36

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6097
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4152
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua