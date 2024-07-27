«Укрпошта» випустила марку на честь Ірини Фаріон (фото)

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять мовознавиці

«Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон випустила марку на її честь. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник у фейсбуці.

«Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на її честь фото: Андріян Гутник/Facebook

«Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки!» – написав він.

Тираж марки на честь Ірини Фаріон налічує 250 тис. штук фото: Андріян Гутник/Facebook

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон. Тираж налічує 250 тис. штук.

У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон фото: Андріян Гутник/Facebook

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.