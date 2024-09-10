Будівельники меморіального кладовища пов'язані з підсанкційним бізнесменом – СБУ

З кінця грудня 2023 року до Єрмолаєва застосовано санкції за рішенням Ради національної безпеки і оборони

Служба безпеки України підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом. Про це зазначено у відповіді Служби безпеки на запит «Української правди».

Так, йдеться про групу компаній «Алеф». Структурний підрозділ цієї групи, власником якої є Вадим Єрмолаєв, виграв тендер на постачання граніту. Варто зазначити, що до Єрмолаєва від 23.12.2023 року застосовано санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони.

СБУ підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища фото: УП

Нагадаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг.