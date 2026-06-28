Нацбанк випустив до Дня Конституції нову монету

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла

Україна відзначає 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції – Основного Закону держави. На честь цього ювілею Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НБУ.

Презентація відбулася під час урочистого засідання у Верховній Раді України. Нову монету представив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

«Ця монета – про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів», – сказав Олексій Шабан.

Він подякував народним депутатам України, які закріпили принципи демократії, верховенства права, права і свободи людини, територіальну цілісність та державний суверенітет.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла. Дизайн розробила художниця Олександра Кучинська. Загальний тираж випуску становить до 10 000 штук.

На аверсі монети по колу є напис «30 років основному Закону України». У центрі композиції відображено ключові історичні етапи становлення українського конституціоналізму: від Конституції Пилипа Орлика 1710 року, Основного Закону УНР та ЗУНР 1918 року, законів Карпатської України 1939 року, радянських конституцій до фінального варіанту 1996 року.

На реверсі монети зображено стилізоване коріння дуба із зашифрованим словом «Конституція». Коріння відображає історичну тяглість та правову спадкоємність, листя символізує сучасний розвиток суспільства, жолуді – потенціал майбутнього, а молоді паростки уособлюють прийдешні покоління.

Продаж монети здійснюватиметься через офіційний інтернет-магазин НБУ. Точну дату старту продажів опублікують на вебресурсах установ.

Нагадаємо, починаючи з 12 червня 2026 року, Національний банк України ввів в обіг дві нові монети, які символізують єдність країни та вшановують мужність жителів Миколаївської та Одеської областей.

Також «Главком» писав, що Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа, яку планують випустити на честь 250-річчя незалежності США наступного року. Закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, дозволяє Міністру фінансів випустити монету номіналом 1 долар до 2026 року, присвячену святкуванню 250-річчя незалежності США.