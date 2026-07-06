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Уряд спрямував 8,3 млрд грн на потреби сектору безпеки й оборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Уряд спрямував 8,3 млрд грн на потреби сектору безпеки й оборони
Кабінет Міністрів розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для сектору безпеки й оборони
фото: glavcom.ua

Виділені кошти підуть на посилення матеріально-технічної бази сил безпеки та оборони

Кабінет Міністрів розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для сектору безпеки й оборони.

Фінансування отримають СБУ, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв’язку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За її словами, виділені кошти спрямують на забезпечення оборонних і безпекових потреб, грошове забезпечення військовослужбовців, а також посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.

«Послідовно зміцнюємо можливості Сил безпеки й оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор», – наголосила Свириденко.

Напередодні уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Голова уряду Юлія Свириденко пояснила, що це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Теги: Юлія Свириденко гроші фінанси фінансування

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