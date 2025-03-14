Яєчна криза: Трамп просить допомоги у Європи

Гуртові ціни на яйця в США б’ють рекорди через спалах пташиного грипу й інші фактори

США звертаються до Данії в пошуках яєць, незважаючи на погрози Трампа щодо Гренландії

Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом щодо можливості експорту яєць, оскільки американці стикаються з рекордним зростанням їхньої вартості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Данську асоціацію виробників яєць, передає The Guardian.

Гуртові ціни на яйця в США б’ють рекорди через спалах пташиного грипу й інші фактори.

Трамп обіцяв знизити вартість яєць у перший день свого президентства, однак у лютому, першому повному місяці його каденції, їхня ціна зросла на 59% у річному вимірі.

Згідно з листом, який переглянуло агентство Reuters, представник Міністерства сільського господарства США в Європі наприкінці лютого надіслав запити до країн-виробників яєць, аби з’ясувати їхню можливість і готовність експортувати продукцію на американський ринок.

У наступному листі на адресу Данської асоціації виробників яєць, датованому початком березня, йшлося: «Ми все ще чекаємо на додаткові вказівки з Вашингтона щодо подальших кроків, але чи маєте ви приблизну оцінку кількості яєць, які могли б постачати до США (за умови відповідності всім імпортним вимогам)?»

Також зазначалося, що Вашингтон намагається оцінити потенційні обсяги постачання.

У відповідь Данська асоціація виробників яєць повідомила, що вивчить це питання, але наголосила на дефіциті яєць у всьому світі. «Спостерігається глобальна нестача яєць через зростання споживання та вплив пташиного грипу на виробництво», – йдеться у заяві.

Представник асоціації додав, що вони запросили більше деталей щодо умов потенційного контракту. Він також зазначив, що експорт яєць до США ускладнено через суворі санітарні регуляції.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни. Так, у березні ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%.

Зокрема, мережею поширилось відео, на якому в одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. Вони штовхались та голосно обурювались, через це зібрався натовп.