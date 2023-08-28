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Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit

glavcom.ua
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах
фото з відкритих джерел

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу – команду!

14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з «Київстар», ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit.

Серед спікерів:

  • Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine,
  • Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту Дія.City,
  • Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,
  • Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel,
  • Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці Райффайзен Банку,
  • Євгенія Кузьминська, HRD ОККО,
  • Вадим Скрипник, директор сільськогосподарського виробництва «Астарта»,
  • Алла Сороколєтова, директорка з питань забезпечення якості, фармаконагляду, регуляторних та міжнародних медичних питань «Асіно» в Україні та країнах СНД,
  • Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку «Південний»,
  • Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI,
  • Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» у 2014-2021 роках,
  • Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.,
  • Наталія Волнянська, HRD Starlight Media

та ще понад 5 фахівців великих компаній.

Ви дізнаєтеся про:

  • Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок.
  • Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні.
  • Головні професії після перемоги.
  • Зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника.
  • Використання інновацій в HR.
  • Збереження команди за релокації.

Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.

Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!

HR Wisdom Summit буде корисним для:

  • топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
  • CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
  • HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.

Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті.

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу – команду!

Генеральний партнер – Favbet.

Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Олександр Кучер Олександр Кучеренко Київстар

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