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Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»
Рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені масованою комбінованою атакою РФ
фото: ДСНС України

Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі на двох розподільчих центрах мережі «Сільпо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється.

У компанії висловили щирі співчуття родинам і друзям загиблих та зазначили, що перебувають на постійному зв'язку з близькими потерпілих і готові надати їм усяку необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 26 людей, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула. 

Внаслідок ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 14 людей, ще 22 особи отримали поранення. Зокрема, внаслідок масованої атаки РФ касетними боєприпасами було повністю знищено сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. 

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Теги: Сільпо обстріл Україна

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