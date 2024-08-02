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Заборона транзиту російської нафти. Сійярто прокоментував пропозицію Хорватії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона транзиту російської нафти. Сійярто прокоментував пропозицію Хорватії
Сійярто каже, ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни
фото з відкритих джерел

Очільник угорського МЗС заявив, що Хорватія є «ненадійною країною для транзиту»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Хорватію в тому, що вона є ненадійним партнером для транзиту нафти, після того, як Європейська комісія рекомендувала Будапешту імпортувати нафту через свого південного сусіда. Про це угорський міністр написав у Facebook.

Аналіз Єврокомісії свідчить, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з Росії. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію Словаччині та Угорщині використовувати хорватський транзитний канал для отримання необхідних поставок нафти.

«Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені», – додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович надіслав листи очільникам угорського й словацького урядів, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому висловив готовність країни транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

Раніше Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій. 

Зокрема, Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу». 

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Теги: Хорватія Угорщина нафта Сійярто транзит санкції

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