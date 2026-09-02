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Світові ціни на агропродукцію показали найбільший стрибок за 14 років

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Світові ціни на агропродукцію показали найбільший стрибок за 14 років
Зростання світових цін на агропродукцію прискорилося через війни та екстремальні погодні явища
фото: Unsplash (ілюстративне)

Лише за серпень індекс цін на основні сільськогосподарські товари підскочив більш ніж на 13%

Світові ціни на основні сільськогосподарські товари у серпні продемонстрували найстрімкіше місячне зростання за понад 14 років. Серед причин – перебої з постачанням через війни та екстремальні погодні явища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Bloomberg Agriculture Spot Index, який відстежує вартість десяти основних сільськогосподарських товарів, станом на 28 серпня зріс за місяць більш ніж на 13%. Це найбільший місячний приріст показника з липня 2012 року. Одним із ключових чинників подорожчання стала пшениця, ціни на яку досягли трирічного максимуму.

На ринок вплинули атаки на чорноморські порти, що призводять до скорочення відвантажень з одного з ключових світових регіонів виробництва та експорту зерна. Суттєво зросли також ціни на цукор і какао – приблизно на 20% за місяць.

Додатковий тиск на аграрні ринки створюють погодні ризики, зокрема посилення явища Ель-Ніньйо.

Ель-Ніньйо – природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в екваторіальній та східній частинах Тихого океану аномально нагріваються.

Водночас зростання вартості сільськогосподарської сировини не обов'язково одразу призведе до аналогічного підвищення цін у магазинах. Однак воно відбувається на тлі високих витрат на енергоносії та транспортування, що збільшує ризик подорожчання продуктів харчування.

Зокрема, зростання вартості сировини може позначитися на цінах на хліб, м'ясо та молочну продукцію в багатьох країнах світу.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький попереджав, що блокування українських морських портів може вплинути на світові ціни на продовольство.

Україна залишається важливим постачальником аграрної продукції на зовнішні ринки, тому проблеми з експортною логістикою створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки. 

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Теги: ринок пшениця підвищення цін какао ціни зерно порт

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