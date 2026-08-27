Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санду анонсувала посилення ППО Молдови

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Санду анонсувала посилення ППО Молдови
Молдова не має наміру піддаватися тиску Росії та планує збільшувати власні оборонні спроможності
колаж: glavcom.ua

Президентка Молдови заявила про інвестиції в протиповітряну оборону після чергового порушення повітряного простору російськими дронами

Президентка Молдови Мая Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони країни після чергового порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентами України та Румунії Володимиром Зеленським і Нікушором Даном у Кишиневі, пише «Главком».

«Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів, і напередодні нашого свята російські дрони вторглися в наш повітряний простір з очевидною метою: залякати нас», – заявила Санду. За її словами, Молдова не має наміру піддаватися тиску Росії та планує збільшувати власні оборонні спроможності.

«Зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів: нас не залякати! Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей та інфраструктуру», – наголосила президентка.

Заява пролунала після чергового інциденту з російськими безпілотниками. У ніч проти 27 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну, молдовські військові зафіксували п'ять випадків порушення повітряного простору країни безпілотниками. Усі інциденти сталися на тлі російської повітряної атаки по Україні.

Санду також назвала проліт російських дронів над Молдовою актом залякування. Вона наголосила, що країна залишається незалежною та не має наміру відмовлятися від свого європейського курсу через дії Москви.

Водночас нинішній інцидент став не першим порушенням молдовського повітряного простору російськими безпілотниками. Раніше Санду заявляла, що кількість таких випадків цього року зросла. За її словами, частина дронів може потрапляти до Молдови випадково, однак щонайменше в одному випадку вона вважає, що російський безпілотник був цілеспрямовано спрямований у молдовський повітряний простір.

Президентка також пов'язувала збільшення кількості таких інцидентів із недостатньою кількістю засобів ППО в Україні. За її оцінкою, чим більше російських дронів Україна зможе перехоплювати на своїй території, тим менше з них досягатимуть повітряного простору сусідніх держав.

На тлі останнього інциденту Кишинів має намір посилити власні можливості з виявлення та протидії повітряним загрозам. Санду також закликала країни-партнери допомогти Україні посилити її ППО, наголосивши на прямому зв'язку між захистом українського неба та безпекою Молдови.

Варто нагадати, що Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії.

Читайте також:

Теги: Молдова системи ППО війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такі ракети можуть використовуватися для ударів по підземних військових цілях
Україна вироблятиме власні Storm Shadow: CNN назвав можливі цілі
24 серпня, 19:15
Захисникові назавжди 18
Пішов на війну з другого курсу Острозької академії. Згадаймо Арсена Деркача
21 серпня, 09:00
Олександр Марущак був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Олександра Марущака
15 серпня, 09:00
Україна хвилюється щодо позиції США
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico
14 серпня, 04:18
У Нідерландах пояснили ситуацію з ракетами для систем Patriot для України
Нідерланди повідомили неприємну новину про ракети Patriot для України
6 серпня, 22:44
Зеленський провів кадрові зміни, РФ атакувала Україну. Головне за 3 серпня 2026
Зеленський провів кадрові зміни, РФ атакувала Україну. Головне за 3 серпня 2026
3 серпня, 21:24
Росіяни показали кадри з атакованого міста Новосемейкіно
«Тіпає від фіолетового?» Мадяр дав пораду росіянам після удару по Wildberries
2 серпня, 11:05
Втрати ворога станом на 31 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
31 липня, 06:55
У ніч проти 31 липня російський Волгоград опинився під масованою атакою дронів
Атака дронів на Волгоград зупинила аеропорт та спричинила пожежі
31 липня, 03:57

Політика

Європі бракує ракет Patriot для захисту від російської балістики – AP
Європі бракує ракет Patriot для захисту від російської балістики – AP
Санду анонсувала посилення ППО Молдови
Санду анонсувала посилення ППО Молдови
Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО
Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО
Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії
Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії
Балтія готується до можливої агресії Росії: країни звернулися до ЄС
Балтія готується до можливої агресії Росії: країни звернулися до ЄС
Президент зустрівся з Санду у Молдові (відео)
Президент зустрівся з Санду у Молдові (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
49K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua