Санду анонсувала посилення ППО Молдови

Президентка Молдови заявила про інвестиції в протиповітряну оборону після чергового порушення повітряного простору російськими дронами

Президентка Молдови Мая Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони країни після чергового порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентами України та Румунії Володимиром Зеленським і Нікушором Даном у Кишиневі, пише «Главком».

«Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів, і напередодні нашого свята російські дрони вторглися в наш повітряний простір з очевидною метою: залякати нас», – заявила Санду. За її словами, Молдова не має наміру піддаватися тиску Росії та планує збільшувати власні оборонні спроможності.

«Зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів: нас не залякати! Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей та інфраструктуру», – наголосила президентка.

Заява пролунала після чергового інциденту з російськими безпілотниками. У ніч проти 27 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну, молдовські військові зафіксували п'ять випадків порушення повітряного простору країни безпілотниками. Усі інциденти сталися на тлі російської повітряної атаки по Україні.

Санду також назвала проліт російських дронів над Молдовою актом залякування. Вона наголосила, що країна залишається незалежною та не має наміру відмовлятися від свого європейського курсу через дії Москви.

Водночас нинішній інцидент став не першим порушенням молдовського повітряного простору російськими безпілотниками. Раніше Санду заявляла, що кількість таких випадків цього року зросла. За її словами, частина дронів може потрапляти до Молдови випадково, однак щонайменше в одному випадку вона вважає, що російський безпілотник був цілеспрямовано спрямований у молдовський повітряний простір.

Президентка також пов'язувала збільшення кількості таких інцидентів із недостатньою кількістю засобів ППО в Україні. За її оцінкою, чим більше російських дронів Україна зможе перехоплювати на своїй території, тим менше з них досягатимуть повітряного простору сусідніх держав.

На тлі останнього інциденту Кишинів має намір посилити власні можливості з виявлення та протидії повітряним загрозам. Санду також закликала країни-партнери допомогти Україні посилити її ППО, наголосивши на прямому зв'язку між захистом українського неба та безпекою Молдови.

Варто нагадати, що Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії.