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Борги на балансуючому ринку електроенергії загрожують стабільності всієї енергосистеми – FSR

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Борги на балансуючому ринку електроенергії загрожують стабільності всієї енергосистеми – FSR
Критична ситуація із заборгованістю на балансуючому ринку також пов’язана з недосконалістю механізмів стягнення боргів
фото: depositphotos.com

Унаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових проєктів

Борги на балансуючому ринку електроенергії загрожують стабільній роботі всієї енергетичної системи. Про це йдеться у звіті Флорентійської школи регулювання (Florence school of regulation, FSR).

«Ще однією серйозною проблемою є заборгованість на балансуючому ринку. Значні борги між учасниками ринку, особливо перед виробниками електроенергії, створюють «ефект доміно» у розрахунках та загрожують стабільності всієї енергетичної системи», – йдеться у ньому.

Зазначається, що критична ситуація із заборгованістю на балансуючому ринку також пов’язана з недосконалістю механізмів стягнення боргів та відсутністю ефективних фінансових гарантій від учасників ринку. Це негативно впливає на ліквідність всього енергетичного сектору та його інвестиційну привабливість.

У звіті пояснюють, що для підтримки реформ на ринку Енергетичне співтовариство запровадило Енергетичну обсерваторію України. Обсерваторія уважно відстежує всі події, пов’язані з енергетичним ринком і корпоративним управлінням в Україні, надаючи оцінки та рекомендації.

«Втім, глибина проблем свідчить про необхідність більш широкої та системної підтримки для подолання кризи, що виникла в енергетичному секторі», – підкреслили у FSR.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.

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Теги: борг енергетика електроенергія

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Борги на балансуючому ринку електроенергії загрожують стабільності всієї енергосистеми – FSR
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