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Чому окупанти знову атакують енергетику: припущення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чому окупанти знову атакують енергетику: припущення ISW
Росіяни атакують енергетику України, щоб обмежити її оборонний промисловий потенціал
фото з відкритих джерел

Вночі та вранці 15 січня російські війська запустили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України

Атакуючи українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів росіяни намагаються зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що вночі та вранці 15 січня російські війська запустили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Окупанти запустили по Україні 74 ударні безпілотники «Шахед» та інші ударні БпЛА і 43 ракети.

Повітряні сили заявили, що українські оборонці збили 23 ракети Х-101/55СМ, три ракети «Калібр», чотири ракети Х-59/69 і 47 безпілотників, а 27 безпілотників загубилися і не досягли своїх цілей.

«Росія регулярно здійснює атаки на українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, починаючи з зими 2022-2023 років, ймовірно, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Зокрема, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Також на Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури.

До слова, триває 1058-й день повномасштабної війни.

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Теги: енергетика електроенергія

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