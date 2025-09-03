Головна Країна Політика
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання
За словами премʼєрки, найближчим часом буде визначено проєкти для перших пілотних інвестицій
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків фонду

Сьогодні, 3 вересня, відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

До складу органу увійшли по три представники від України та США. Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Скріншот із засідання керівної ради
Скріншот із засідання керівної ради
фото: Telegram/Юлія Свириденко

За словами Свириденко, рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. Наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

У травні Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Теги: Юлія Свириденко

