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Уряд опрацьовує механізм довгострокових контрактів для оборонних підприємств

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд опрацьовує механізм довгострокових контрактів для оборонних підприємств
Цьогорічний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї становить 739 млрд грн
фото з відкритих джерел

Практично всі внутрішні ресурси державного бюджету йдуть на обороноздатність та безпеку

Кабінет міністрів опрацьовує питання запровадження довгострокових контрактів для оборонних підприємств, аби у 2025 році трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Робимо ставку та акцент на закупівлю саме української зброї. Інвестуємо в це ресурси держави та підтримуємо приватний сектор. Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств – це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання. Перші трирічні контракти були підписані минулого року. Цьогоріч стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки», – зазначив він.

Шмигаль нагадав, що практично всі внутрішні ресурси державного бюджету йдуть на обороноздатність та безпеку.

«Маємо цього року рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. Мова йде про щонайменше 739 млрд грн», – каже глава уряду.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Як розповів Зеленський, у 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Глава нашої держави наголосив, що для України важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки. Раніше повідомлялося, що більшість українських виробників зброї планують перенести свою діяльність за кордон.

У листопаді минулого року президент повідомив, що Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

До слова, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.

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Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр зброя озброєння фінансування

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