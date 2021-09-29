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    Ціна на газ в Європі знову встановила рекорд

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    Минулий максимум ціни був учора - Ціна на газ в Європі знову встановила рекорд
    Минулий максимум ціни був учора
    Фото з відкритих джерел

    Вартість газу підстрибнула до $1050 за тисячу кубометрів

    Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 29 вересня оновила історичний максимум, перевищивши позначку $1050 за тисячу кубометрів. Про це повідомляється на порталі ICE.

    Минулий максимум було досягнуто на торгах вчора – понад $1040 за тисячу кубометрів.

    Вартість газу на хабі TTF, що на біржі ICE Futures, ввечері у середу досягала EUR 87,45 за МВт-год, або $1053 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

    Ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції російського Газпрому.

    Нагадаємо, через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закупати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну.

    Як відомо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

    Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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    Теги: газ Європа рекорд
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    Ціна на газ в Європі знову встановила рекорд