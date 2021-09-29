Ціна на газ в Європі знову встановила рекорд

Вартість газу підстрибнула до $1050 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 29 вересня оновила історичний максимум, перевищивши позначку $1050 за тисячу кубометрів. Про це повідомляється на порталі ICE.

Минулий максимум було досягнуто на торгах вчора – понад $1040 за тисячу кубометрів.

Вартість газу на хабі TTF, що на біржі ICE Futures, ввечері у середу досягала EUR 87,45 за МВт-год, або $1053 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції російського Газпрому.

Нагадаємо, через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закупати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну.

Як відомо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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