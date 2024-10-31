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Мінкульт відреагував на критику телемарафону з боку Єврокомісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр Микола Точицький зазначив, що рекомендації Єврокомісії стосовно телемарафону «взяті до уваги»

Європейська комісія у своєму останньому звіті розкритикувала національний телемарафон «Єдині новини». Натомість Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило, що телемарафон продовжить роботу до закінчення війни з Росією.

Претензії Єврокомісії стосувалися фінансування телемарафону із держбюджету та сумнівів у об’єктивності формату, що загрожує свободі слова. Європейська комісія закликала повернути в ефір інших мовників.

Міністр Микола Точицький зазначив, що рекомендації Єврокомісії стосовно телемарафону «взяті до уваги».

«Держава припинить його підтримку після завершення воєнного стану, тоді як подальший акцент буде зроблений на розбудові сталого медіапростору», ‒ додав посадовець.

За словами чиновника, метою України є створення «простору, де пануватимуть правдиві повідомлення та свобода слова». Раніше Точицький наголошував, що «не знає», про яку цензуру йдеться у повідомленнях західних партнерів щодо обмеження свободи слова на телемарафоні.

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби «робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду» Росії. Міністр вважає, що телемарафон може бути платформою, де можна позбавлятися ворожих наративів щодо України, котрі були закладені в різні періоди розвитку держави.

Нагадаємо, Європейська комісія виступає проти телемарафону «Єдині новини». Вона очікує, що Україна відновить роботу різних мовників.

Тодішній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що на початку війни телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація. Карандєєв наголосив, що трансформації відбуватимуться, проте відмовився розкривати деталі до моменту отримання конкретних результатів.

До слова, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.

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Теги: національний телемарафон Мінкульт Микола Точицький Єврокомісія

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