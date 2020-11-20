Долар і євро стрімко подорожчали: курс валют на 20 листопада

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар

На 20 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,26 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,257200 грн за долар;

33,435300 грн за євро;

0,370240 грн за російський рубль;

37,389900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 листопада курс всіх зазначених валют зріс.

До кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

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