Чеський суд покарав чоловіка, який воював проти України

У Чехії за участь у боях на боці проросійських загонів на сході України було засуджено вже щонайменше сімох осіб

За даними слідства, Алоїз Полак убив щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ

Верховний суд Чехії виніс вирок у вигляді 21 року позбавлення волі чеху Алоїзу Полаку, який воював на Донбасі у лавах російських окупаційних військ. Про це повідомило Radio Prague International.

Прессекретарка суду Габріела Томічкова у коментарі місцевому агентству ČTK зазначила, що Верховний суд ухвалив рішення без публічних слухань.

52-річний громадянин Чехії був засуджений заочно й досі перебуває у розшуку. За даними слідства, з 2016-го до 2020 року він убив щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Раніше захист вказував, що Полака, ймовірно, вже немає в живих.

«Безперечно, підсудний брав участь у бойових діях», – сказав у січні цього року голова апеляційної колегії Ян Кадлець, який назвав вирок справедливим.

Після подання апеляції муніципальний суд Праги розглядав справу тричі. Спочатку прокурор вимагав для винного 24-річного строку ув'язнення.

У грудні 2016 року Алоїз Полак виїхав із Чехії на територію Донбасу, яку контролювали війська сепаратистів «ДНР». Чех брав активну участь у боях проти українських військових у лавах так званої республіканської гвардії. Спершу він служив снайпером, а пізніше став командиром взводу.

Якщо Полак у майбутньому повернеться до Чехії, то зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У такому разі вирок автоматично буде скасовано, і буде призначений судовий розгляд, вирок за яким не може бути суворішим за попередній.

Справа Полака – не перший випадок, коли суди в Чехії виносять обвинувальні вироки тим, хто воював на Донбасі проти ЗСУ. У деяких випадках ці вироки також було винесено заочно.

До відома, у Чехії за участь у боях на боці проросійських загонів на сході України було засуджено, окрім Полака, ще щонайменше шістьох осіб.

Нагадаємо, що лише третина мешканців Чехії готові взяти до рук зброю та захищати країну. Про це свідчать дані дослідження CEDMO (Central European Digital Media Observatory). Водночас 43% чехів бажають Україні перемоги у війні, та 22% вважають, що ЄС має чинити тиск на Україну, щоб змусити її піти на перемовини.