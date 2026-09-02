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Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro
фото: Уніан

Експорт частини газу може підтримати вітчизняний газовидобуток після російських атак – аналітик

Контрольований експорт частини українського газу може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і нові інвестиції у видобуток. Про це заявив експерт газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайло Свищо у розмові з NV Бізнес.

За його оцінкою, одним із головних плюсів такого рішення є можливість продавати частину власного газу за вищими європейськими цінами та отримувати валютну виручку.

«Частину валютного доходу від експорту компанії могли б спрямувати на відновлення видобувних об'єктів, що перебувають під систематичними російськими ударами», – цитує NV слова Свищо.

Ще один можливий ефект – пожвавлення внутрішнього ринку газу. Зараз він значною мірою ізольований: експорт заборонений, а імпорт майже відсутній через суттєву різницю між українськими та європейськими цінами.

Контрольований експорт, за оцінкою аналітика, також може допомогти «Нафтогазу» здешевити майбутні закупівлі. Компанія могла б продавати газ зараз за вищою ціною та одночасно контрактувати імпорт на перший квартал 2027 року дешевше. Різниця в ціні здатна частково компенсувати логістичні витрати.

Раніше видання ExPro оцінювало, що за нинішніх обсягів видобутку потенційний експорт може становити близько 250–260 млн куб. м газу на місяць – це лише кілька днів зимового споживання України. Також механізм передбачає можливість оперативно зупинити експорт у разі дефіциту газу, загроз енергетичній безпеці або ризиків для проходження опалювального сезону.

Теги: Сергій Корецький бізнес імпорт експорт інвестиції

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