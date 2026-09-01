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У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
Найбільше відновлень четвертий місяць поспіль припадає на Донеччину
фото: dtek.com

Найбільше відновлень четвертий місяць поспіль припадає на Донеччину

У серпні енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок у чотирьох областях та Києві, які залишалися без світла через російські обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«В останній місяць літа ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2,2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 4,5 млн домівок українців», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень четвертий місяць поспіль припадає на Донеччину – там світло повернули для 2,6 млн осель. На Одещині електропостачання відновили для 1,1 млн родин, а на Дніпропетровщині – майже для 569 тис.

У Києві після обстрілів світло повернули 90,1 тис. домогосподарств, у Київській області – 38,2 тис.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Ріната Ахметова відновили 240 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів, пошкоджених внаслідок бойових дій у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині.

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Теги: енергетика війна ДТЕК

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