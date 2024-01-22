У США може з'явитись новий спікер Палати представників – Politico

Крісло спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона може стати вакантним уже незабаром

Республіканці все частіше висловлюють невдоволення роботою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона і можуть усунути його у разі поразки на майбутніх виборах. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

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Незважаючи на те, що Джонсон працює спікером лише три місяці, він уже встиг здобути собі чимало критиків. За даними джерел Politico, члени партії критикують Джонсона за його підхід до питання урядових витрат.

Передбачається, що він може втратити посаду до 2025 року. Співрозмовники видання нагадали, що в даний час Джонсон займає третю за важливістю посаду в державній ієрархії США. Більшість у Палаті представників США утримують республіканці, проте вони незадоволені роботою свого спікера.

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«Спікер Майк Джонсон стикається з політичними проблемами: щонайменше двоє законодавців-консерваторів почали погрожувати його роботі. Колишній виконувач обов'язків спікера цього тижня розгромив виступ Джонсона. Зростаюча кількість республіканців у Палаті представників все більше розчаровуються лідерством Джонсона та шепочуться про те, чи зможе він зберегти свою роль після 2024 року – якщо він, навіть, буде так довго», – пише видання.

Як зазачає Politico, важке становище Джонсона є частково результатом того, що один членів Палати представників Конгресу США назвав «поганою рукою», яку Майк Джонсон успадкував від попереднього спікера Палати представників. «Йдеться про політично виснажливу ​​низку законодавчих проблем, які накопичуються. Важко уявити, щоб будь-який лідер республіканців вийшов неушкодженим після жорстоких, тривалих переговорів щодо безпеки кордонів, допомоги Україні та Ізраїлю та державного фінансування», – йдеться у публікації.

Зокрема, Майк Джонсон піддається критиці через законопроєкт, що передбачає продовження фінансування низки урядових відомств. Джонсон проголосував проти його ухвалення. На думку більш ніж 20 опитаних виданням республіканців, на виборах, які відбудуться у листопаді 2024 року, Джонсон може втратити посаду спікера. При цьому можливий наступник політика не називається.

Раніше йшлось про те, що у Палаті представників обговорюють можливість відставки спікера Майка Джонсона через попередню угоду про витрати, яку він уклав із демократами Про це повідомляє Newsweek.

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Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії, що закликали до суттєво більшого скорочення бюджету. Близько десятка республіканців у Палаті представників голосно засудили угоду щодо видатків, а консервативна фракція Свободи назвала угоду «повним провалом». Один із затятих критиків документу – республіканець з Техасу Чіп Рой. Він має намір подати клопотання про відставку Джонсона.

До слова, спікер палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що регулярно обговорює питання посилення кордонів з експрезидентом США Дональдом Трампом.