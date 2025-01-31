На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає

Появу журавлів у небі над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком

У небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін. Про розповів Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща».

Працівники парку помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня 2025 року. За їхніми спостереженнями, ключі рухалися в західному напрямку.

Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.

Як зауважується, пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком.

Фахівці «Цуманській пущі» вважають, що раннє повернення журавлів може свідчити про кліматичні зміни, що вплинули на особливості зимівлі птахів та їхні міграційні маршрути.

«Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду», – йдеться у дописі.

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