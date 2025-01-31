Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає
Перша зграя журавлів складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин
фото: Володимир Лойко

Появу журавлів у небі над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком

У небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін. Про розповів Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща».

Працівники парку помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня 2025 року. За їхніми спостереженнями, ключі рухалися в західному напрямку.

Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.

Як зауважується, пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком.

Фахівці «Цуманській пущі» вважають, що раннє повернення журавлів може свідчити про кліматичні зміни, що вплинули на особливості зимівлі птахів та їхні міграційні маршрути.

«Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, наприкінці січня одразу у кількох районах Києва, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Очільник столичного Департаменту захисту довкілля наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам.

Також «Главком» писав, що у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

До слова, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Згідно з повідомленням, 26 січня у Києві максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року. 

Теги: Волинська область Україна птахи зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 січня – Всесвітній день The Beatles
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 сiчня, 00:05
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
3 сiчня, 17:50
Стрічки створені державним російським пропагандистським каналом Russia Today
В Італії планується показ пропагандистських фільмів про Майдан і війну. Держкіно відреагувало
9 сiчня, 08:55
Після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія
Чи можна вийти на пенсію без стажу? Пояснення
13 сiчня, 05:11
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини
17 сiчня, 08:11
На Київщині ППО працює по російських безпілотниках
На Київщині ППО працює по російських безпілотниках
19 сiчня, 13:06
У США видано указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів
Указ Держдепартаменту США про призупинку іноземної допомоги. Чи стосується це України?
25 сiчня, 00:34
Сирський зауважив, що цензура у воєнний час регулюється законом України
Сирський заявив про необхідність воєнної цензури в Україні
23 сiчня, 20:34
Росію зможе зупинити тільки велика кількість союзників
Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію
25 сiчня, 20:39

Суспільство

На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає
На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає
Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
83K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
47K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Туреччина закриває тисячі готелів
28K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Вчора, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua