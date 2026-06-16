Університет «Метінвест Політехніка» відкрив спрощений вступ для ветеранів

«Метінвест Політехніка» є першим в Україні приватним гірничо-металургійним університетом, який готує фахівців для сучасної промисловості

«Метінвест Політехніка» готуватиме інженерів для відбудови України

Ветерани та ветеранки можуть вступити до технічного університету «Метінвест Політехніки» за спрощеною процедурою та здобути нову затребувану професію: для вступу на бакалаврат ветеранам не потрібно складати національний мультипредметний тест, а для вступу до магістратури достатньо пройти співбесіду. Також університет надає можливість навчання за підтримки «Метінвесту» або за ваучерами Державної служби зайнятості, що робить освіту ще доступнішою для ветеранів.

Університет уже має успішний досвід роботи з ветеранами: за час роботи до «Метінвест Політехніки» вступили понад 50 захисників і захисниць. Серед найпопулярніших напрямів навчання – комп’ютерні науки, цифрові технології, автоматизація, управління, металургія та гірництво.

Один із випускників університету – захисник Маріуполя Ілля Ілляшенко, який здобув магістерський ступінь за спеціальністю «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» у межах співпраці університету з громадською організацією «Серце Азовсталі».

«Навчання в «Метінвест Політехніці» стало для мене містком до нової професії. Завдяки дистанційному формату та підтримці викладачів я зміг опанувати сучасні цифрові технології та отримати професію, яка має попит сьогодні. Завдяки дистанційному формату та гнучкому графіку я міг поєднувати навчання з іншими справами, а менторська підтримка викладачів допомогла швидко опанувати сучасний стек технологій – від великих даних до ШІ», – каже він.

У 2026 році «Метінвест Політехніка» пропонує 17 бакалаврських та 17 магістерських програм, а також підготовку докторів філософії. Навчання поєднує онлайн-формат із практикою на підприємствах Групи «Метінвест» у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. ВИШ пропонує гнучкі формати навчання, сучасні освітні програми та практичну підготовку, що допомагають адаптуватися до цивільного життя після служби.

В університеті наголошують: ветерани можуть не лише здобути нову вищу освіту, а й пройти перекваліфікацію, підвищення кваліфікації або короткострокові навчальні програми для швидкого повернення на ринок праці.

«Метінвест Політехніка» є першим в Україні приватним гірничо-металургійним університетом, який готує фахівців для сучасної промисловості та післявоєнної відбудови країни. Сьогодні він став одним із майданчиків для професійної адаптації ветеранів та їхнього повернення до активного цивільного життя. Співбесіди в виш стартують вже 8 липня.