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Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»
Полиці з крупами у столичному «Велмарті» ввечері 2 вересня майже спорожніли
фото: glavcom.ua

Найпомітніше спорожніли відділи з бакалією, консервами та овочами, однак працівники магазину продовжують поповнювати запаси

Станом на вечір 2 вересня в одному із супермаркетів «Велмарт» на Оболоні у Києві спостерігається підвищений попит на окремі категорії продуктів. Частина полиць практично спорожніла, водночас у торговій залі є значні запаси інших товарів, а працівники намагаються оперативно поповнювати асортимент. Про це повідомляє «Главком» із місця подій.

Найбільш показова ситуація склалася у відділах із бакалією. На полицях, де зазвичай представлені крупи, макаронні вироби та інші продукти тривалого зберігання, залишилися лише окремі упаковки. Подекуди стелажі та кошики повністю порожні.

Полиці з крупами та макаронами подекуди практично спорожніли
Полиці з крупами та макаронами подекуди практично спорожніли
фото: glavcom.ua
На окремих стелажах залишилися лише поодинокі упаковки продуктів
На окремих стелажах залишилися лише поодинокі упаковки продуктів
фото: glavcom.ua

Схожа ситуація спостерігається з консервованими продуктами. Частину запасів покупці вже розібрали, хоча на полицях досі залишається певний вибір консервів, зокрема овочевих.

Асортимент консервованих продуктів у магазині помітно скоротився
Асортимент консервованих продуктів у магазині помітно скоротився
фото: glavcom.ua
Полиці з консервацією
Полиці з консервацією
фото: glavcom.ua

Водночас назвати магазин повністю спустошеним не можна. Наприклад, у м'ясному та ковбасному відділах вибір залишається значним. Сирна продукція також представлена у великій кількості.

М'ясний відділ продовжує працювати зі значним асортиментом
М'ясний відділ продовжує працювати зі значним асортиментом
фото: glavcom.ua
М'ясний відділ залишився із широким асортиментом
М'ясний відділ залишився із широким асортиментом
фото: glavcom.ua
На полицях із сирами дефіциту продукції не спостерігається
На полицях із сирами дефіциту продукції не спостерігається
фото: glavcom.ua

Овочі розібрали одними з перших

Помітно спорожнів овочевий відділ. На момент зйомки майже не залишилося картоплі, порожніми були й кілька інших контейнерів для овочів. Водночас у продажу ще були картопля, кавуни та деякі інші позиції.

Від запасів картоплі на момент зйомки залишилося лише кілька бульб
Від запасів картоплі на момент зйомки залишилося лише кілька бульб
фото: glavcom
Частина контейнерів з овочами повністю спорожніла
Частина контейнерів з овочами повністю спорожніла
фото: glavcom.ua

Практично порожніми виявилися й холодильні стелажі із зеленню та грибами. На окремих полицях продукції не залишилося взагалі.

Порожній стелаж із грибами
Порожній стелаж із грибами
фото: glavcom.ua
Зелень та частину іншої свіжої продукції покупці розібрали
Зелень та частину іншої свіжої продукції покупці розібрали
фото: glavcom.ua

Магазин поповнює запаси

Попри ажіотаж, у торговій залі видно нові партії товарів. Зокрема, на палетах виставлено значні запаси макаронних виробів, а також цукру. 

У торговій залі підготували значний запас макаронних виробів
У торговій залі підготували значний запас макаронних виробів
фото: glavcom.ua
Cтелаж із цукром
Cтелаж із цукром
фото: glavcom.ua

Також у магазині є великий запас яєць. На момент зйомки продукцією заставлені одразу кілька палет.

Запасів курячих яєць у супермаркеті достатньо
Запасів курячих яєць у супермаркеті достатньо
фото: glavcom.ua

При цьому звичайної для панічних закупівель картини з переповненими візками кореспондент «Главкома» не зафіксував. Покупці беруть продукти, однак у більшості людей у кошиках та візках немає надмірно великих запасів товарів.

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Більше того, супермаркет продовжує продавати частину продукції зі знижками. У торговій залі залишаються акційні цінники та спеціальні пропозиції.

Попри підвищений попит, у магазині продовжують діяти акції
Попри підвищений попит, у магазині продовжують діяти акції
фото: glavcom.ua

Ситуація з порожніми полицями останніми днями спостерігається і в інших магазинах столиці. Напередодні, 1 вересня, «Главком» побував в одному з київських АТБ. Тоді покупці найбільше розібрали сіль, крупи, консерви та питну воду у великій тарі.

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Теги: продукти Україна супермаркет

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Суспільство

Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»
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