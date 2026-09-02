Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»
Найпомітніше спорожніли відділи з бакалією, консервами та овочами, однак працівники магазину продовжують поповнювати запаси
Станом на вечір 2 вересня в одному із супермаркетів «Велмарт» на Оболоні у Києві спостерігається підвищений попит на окремі категорії продуктів. Частина полиць практично спорожніла, водночас у торговій залі є значні запаси інших товарів, а працівники намагаються оперативно поповнювати асортимент. Про це повідомляє «Главком» із місця подій.
Найбільш показова ситуація склалася у відділах із бакалією. На полицях, де зазвичай представлені крупи, макаронні вироби та інші продукти тривалого зберігання, залишилися лише окремі упаковки. Подекуди стелажі та кошики повністю порожні.
Схожа ситуація спостерігається з консервованими продуктами. Частину запасів покупці вже розібрали, хоча на полицях досі залишається певний вибір консервів, зокрема овочевих.
Водночас назвати магазин повністю спустошеним не можна. Наприклад, у м'ясному та ковбасному відділах вибір залишається значним. Сирна продукція також представлена у великій кількості.
Овочі розібрали одними з перших
Помітно спорожнів овочевий відділ. На момент зйомки майже не залишилося картоплі, порожніми були й кілька інших контейнерів для овочів. Водночас у продажу ще були картопля, кавуни та деякі інші позиції.
Практично порожніми виявилися й холодильні стелажі із зеленню та грибами. На окремих полицях продукції не залишилося взагалі.
Магазин поповнює запаси
Попри ажіотаж, у торговій залі видно нові партії товарів. Зокрема, на палетах виставлено значні запаси макаронних виробів, а також цукру.
Також у магазині є великий запас яєць. На момент зйомки продукцією заставлені одразу кілька палет.
При цьому звичайної для панічних закупівель картини з переповненими візками кореспондент «Главкома» не зафіксував. Покупці беруть продукти, однак у більшості людей у кошиках та візках немає надмірно великих запасів товарів.
Більше того, супермаркет продовжує продавати частину продукції зі знижками. У торговій залі залишаються акційні цінники та спеціальні пропозиції.
Ситуація з порожніми полицями останніми днями спостерігається і в інших магазинах столиці. Напередодні, 1 вересня, «Главком» побував в одному з київських АТБ. Тоді покупці найбільше розібрали сіль, крупи, консерви та питну воду у великій тарі.
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