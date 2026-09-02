Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»

Полиці з крупами у столичному «Велмарті» ввечері 2 вересня майже спорожніли

Найпомітніше спорожніли відділи з бакалією, консервами та овочами, однак працівники магазину продовжують поповнювати запаси

Станом на вечір 2 вересня в одному із супермаркетів «Велмарт» на Оболоні у Києві спостерігається підвищений попит на окремі категорії продуктів. Частина полиць практично спорожніла, водночас у торговій залі є значні запаси інших товарів, а працівники намагаються оперативно поповнювати асортимент. Про це повідомляє «Главком» із місця подій.

Найбільш показова ситуація склалася у відділах із бакалією. На полицях, де зазвичай представлені крупи, макаронні вироби та інші продукти тривалого зберігання, залишилися лише окремі упаковки. Подекуди стелажі та кошики повністю порожні.

Полиці з крупами та макаронами подекуди практично спорожніли фото: glavcom.ua

На окремих стелажах залишилися лише поодинокі упаковки продуктів фото: glavcom.ua

Схожа ситуація спостерігається з консервованими продуктами. Частину запасів покупці вже розібрали, хоча на полицях досі залишається певний вибір консервів, зокрема овочевих.

Асортимент консервованих продуктів у магазині помітно скоротився фото: glavcom.ua

Полиці з консервацією фото: glavcom.ua

Водночас назвати магазин повністю спустошеним не можна. Наприклад, у м'ясному та ковбасному відділах вибір залишається значним. Сирна продукція також представлена у великій кількості.

М'ясний відділ продовжує працювати зі значним асортиментом фото: glavcom.ua

М'ясний відділ залишився із широким асортиментом фото: glavcom.ua

На полицях із сирами дефіциту продукції не спостерігається фото: glavcom.ua

Овочі розібрали одними з перших

Помітно спорожнів овочевий відділ. На момент зйомки майже не залишилося картоплі, порожніми були й кілька інших контейнерів для овочів. Водночас у продажу ще були картопля, кавуни та деякі інші позиції.

Від запасів картоплі на момент зйомки залишилося лише кілька бульб фото: glavcom

Частина контейнерів з овочами повністю спорожніла фото: glavcom.ua

Практично порожніми виявилися й холодильні стелажі із зеленню та грибами. На окремих полицях продукції не залишилося взагалі.

Порожній стелаж із грибами фото: glavcom.ua

Зелень та частину іншої свіжої продукції покупці розібрали фото: glavcom.ua

Магазин поповнює запаси

Попри ажіотаж, у торговій залі видно нові партії товарів. Зокрема, на палетах виставлено значні запаси макаронних виробів, а також цукру.

У торговій залі підготували значний запас макаронних виробів фото: glavcom.ua

Cтелаж із цукром фото: glavcom.ua

Також у магазині є великий запас яєць. На момент зйомки продукцією заставлені одразу кілька палет.

Запасів курячих яєць у супермаркеті достатньо фото: glavcom.ua

При цьому звичайної для панічних закупівель картини з переповненими візками кореспондент «Главкома» не зафіксував. Покупці беруть продукти, однак у більшості людей у кошиках та візках немає надмірно великих запасів товарів.

Більше того, супермаркет продовжує продавати частину продукції зі знижками. У торговій залі залишаються акційні цінники та спеціальні пропозиції.

Попри підвищений попит, у магазині продовжують діяти акції фото: glavcom.ua

Ситуація з порожніми полицями останніми днями спостерігається і в інших магазинах столиці. Напередодні, 1 вересня, «Главком» побував в одному з київських АТБ. Тоді покупці найбільше розібрали сіль, крупи, консерви та питну воду у великій тарі.