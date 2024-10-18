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США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років? Коментар Умєрова

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років? Коментар Умєрова
Умєров прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні
фото: Міноборони

Умєров: Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під мобілізацію підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Однак партнери хочуть зрозуміти, чому Україна не знижує мобілізаційний вік. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію, – «Главком»), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру», – відповів Умєров на питання про те, що США нібито тиснули на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років.

Міністр додав, що іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25».

«Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді».

Нагадаємо, що позаштатний радник керівника Офісу президента, екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що політики в США нібито чинять тиск на українського президента стосовно мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. 

За його словами, аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці «натякають, що самої лише західною зброєю недостатньо», треба мобілізація з 18 років, зауважив екснардеп.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

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Теги: Володимир Зеленський війна США військовозобов'язаний українці Україна Рустем Умєров мобілізація

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