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«Енергоатом» не показав в угоді ціни обладнання на 500 млн, – «Наші гроші»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Енергоатом» не показав в угоді ціни обладнання на 500 млн, – «Наші гроші»
Як пишуть журналісти, «Енергоатом» не відобразив ціну устаткування на 504 млн грн, що становить 87% від вартості контракту
фото: energoatom.com.ua

Із 5 по 10 травня у системі «Прозорро» оприлюднено 69 тис. повідомлень про закупівлі на 17,47 млрд грн

«Енергоатом» 5 травня уклав угоду вартістю 580 млн грн на заміну трансформатора на одній з АЕС України. Її назву не відобразили в тендерній документації, можливо, з міркувань безпеки. Можливо, з тих же міркувань не відобразили і прізвища представника «Енергоатома» та підрядної фірми «Юженергобуд», розповідають «Наші гроші».

Як пишуть журналісти, «Енергоатом» не відобразив ціну устаткування на 504 млн грн, що становить 87% від вартості контракту. Підрядник оприлюднив у своїй пропозиції перелік із кількох десятків різних пристроїв, необхідних для встановлення трансформатора ТДЦ-1250000/330 виробництва «Запоріжтрансфоматора». Це різноманітні вводи, реле, труби, кабелі тощо. Але в угоді за результатами тендеру ціни на ці товари не були відображені. Замовник зробив це так: у кошторисі все устаткування було названо «Трансформатор У1 та комплектуючі», а ціна вказана вже за весь цей комплект із десятків різноманітних позицій.

Відкритими залишили ціни будматеріалів на суму менше 40 млн грн. Серед них найбільші позиції також не піддаються ідентифікації. Наприклад, неможливо оцінити вартість «системи кабельних конструкцій» чи «металоконструкцій індивідуальних».

Але там, де товар можна точно ідентифікувати, ціни, як пишуть журналісти, перевищують ринкові. Наприклад, найпростіший бетон В10 (М150) у кошторисі вказаний по 4 479 грн за кубометр без ПДВ (і без доставки, яка у кошторисі вказана окремо), що з урахуванням податку дає 5 375 грн. Тоді як в різних куточках України бетон такої міцності коштує суттєво дешевше: 3 136 грн на Київщині, у Рівному – менше 3 000 грн, у Миколаєві – близько 3 700 грн.

«Наші гроші» у своєму матеріалі публікують перелік усього устаткування з цього тендеру. Видання сподівається, що в Україні є експерти, які зможуть оцінити його вартість для розуміння адекватності ціни цієї закупівлі.

Журналісти нагадують, що у березні «Енергоатом» також не відобразив ціни трансформаторів в угоді з «Запоріжтрансформатором» на суму 2,57 млрд грн. Тоді це мотивували «конфіденційністю» угоди між двома державними підприємствами.

У матеріалі йдеться, що ПрАТ «Юженергобуд» з Миколаєва з 2007 року знаходиться в стані банкрутства, але це не заважає фірмі постійно отримувати підряди на Південноукраїнській АЕС (торік йому віддали підряд на будівництво захисної споруди на станції за 600 млн грн). Цю компанію записано на місцевого бізнесмена Матвія Ясеницького. Він та його рідня володіють іншими компаніями, що вже багато років отримують підряди ПАЕС. Наприклад, фірма дружини Анастасії Ясеницької «Енергопромбуд» під час вторгнення у 2023 році отримала підряд на поставку кабелів на 335 млн грн і мішків типу біг-бег на 31 млн грн для захисту від дронів та уламків по цінах, що, за даними видання, в рази перевищували ринкові ціни.

З 2021 року ПАЕС очолював Ігор Полович. За даними місцевих ЗМІ, при переїзді в Миколаїв з попереднього місця роботи у системі «Енергоатому» у Києві він нібито оселився у будинку котеджного містечка Южноукраїнська. Будинок належить вищезгаданій Анастасії Ясеницькій, яка разом із чоловіком і отримувала підряди ПАЕС.

У 2024 році Половича звільнили з посади (нібито перевели у центральний апарат «Енергоатому»), а новим керівником ПАЕС став Вячеслав Стоянов. Перед призначенням він працював у Рівненській області. Де він оселився у Південноукраїнську, невідомо. Але фірма Ясеницького продовжувала отримувати підряди ПАЕС.

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Теги: гроші будівництво Енергоатом

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