Нацбанк представив пам'ятну монету до Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ

На реверсі монети по колу розміщено написи: «Сталева міць, непохитна воля!» і «Сили логістики Збройних Сил України»

Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» номіналом 10 грн у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанком буде відкарбовано 10 млн таких монет, щоб українці пам'ятали про тих, хто допомагає нашим воїнам швидко отримувати все необхідне для успішного ведення воєнних дій, могли вшанувати наших воїнів.

Аверс нової монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На реверсі монети по колу розміщено написи: «Сталева міць, непохитна воля!» і «Сили логістики Збройних Сил України».

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально. На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти. Дизайн реверсу монети створили Тетяна Балута та Володимир Дем’яненко.

Як відомо, свято фахівців логістичного забезпечення Збройних сил України – це професійне свято, яке відзначається щорічно 11 жовтня. Цей день присвячений тим, хто забезпечує ефективну організацію та підтримку бойової діяльності Збройних Сил України в умовах сучасних викликів та загроз.

Походження свята пов’язане з історією створення командування Сил логістики Збройних сил України, яке було сформоване наприкінці 2018 року шляхом об’єднання в одну структуру тилу та озброєння Збройних сил України. З 1 січня 2022 року Сили логістики набули статусу окремого роду сил. Дата свята 11 жовтня була обрана на честь першого командувача Сил логістики генерал-лейтенанта Вишнівського Олега Віталійовича, який народився в цей день.

Нагадаємо, Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.

До слова, Національний банк України 1 жовтня випустив памʼятну монету під назвою «Абсолютний» на честь українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.