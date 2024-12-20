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Україна повернула тіла 503 полеглих оборонців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 503 полеглих оборонців
Координаційний штаб всловловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Telegram

Координаційний штаб запевнив, що особи загиблих буде встановлено у найкоротші терміни

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 503 полеглих оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

З числа повернених полеглих захисників України:

  • 403 з Донецького напрямку;
  • 12 з Луганського напрямку;
  • 57 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території Росії повернено 31 загиблого.

Повідомляється, що полеглих захисників України вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб всловловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

«Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб запевнив, що особи загиблих буде встановлено у найкоротші терміни. 

Нагадаємо, 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.

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Теги: Україна перевезення

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