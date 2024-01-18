Антимонопольний комітет України оштрафував підприємства «Нафтогазу» на 1,7 млрд грн

Рішення про штрафи було опубліковано 28 грудня 2023 року без зазначення назв компаній

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував підприємства групи «Нафтогаз» на загальну суму 1 млрд 744,75 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляється на сайті відомства.

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Рішення про штрафи було ухвалено та опубліковано 28 грудня 2023 року без зазначення назв компаній. В оприлюднених пізніше текстах рішень назви компаній також не зазначені, але є номери справ.

У справі №128-26.13/4-22 виписано два штрафи на 721,894 млн грн кожен і ще один на 0,34 млн грн. Це розпочата комітетом 12 січня 2021 року справа про наявність різних цінових підходів ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» під час укладення навесні 2021 року гуртових контрактів на перепродаж газу населенню.

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«Визнати дії групи [...], які полягали в застосуванні різних істотних умов в індивідуальних договорах до Рамкового договору купівлі-продажу [...] в період з 19.03.2021 по 30.09.2021 порушенням, передбаченим частиною першою статті 13 та пунктом 2 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку [...], що призвело до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання, та які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку», – йдеться в рішенні АМКУ.

Крім того, в розпочатій комітетом 25 квітня 2019 року справі №143-26.13/64-19 виписано штрафи на 50,87 млн грн і 249,752 млн грн. Це справа про купівлю АТ «Укртрансгаз» у «Нафтогазу України» у 2017-2018 рр. природного газу для послуг балансування за вищими цінами, ніж НАК реалізовував промисловим і гуртовим покупцям.

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк із дня отримання рішень. У цей самий період вони можуть бути оскаржені в суді.

Нагадаємо, «Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа. Протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів. Операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону.