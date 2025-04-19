Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ просунулись у Білгородській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ просунулись у Білгородській області
Зеленський повідомив про ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про успішні дії українських військових на території Росії. Як інформує «Главком», про це він написав в Telegram.

За словами глави держави, про ситуацію доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають свої позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись уперед і збільшили зону контролю», – заявив Зеленський.

Президент не уточнив деталі операції, проте наголосив, що дії українських сил є частиною стратегічної ініціативи на окремих ділянках фронту.

Раніше Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я. 

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Як відомо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський Білгород Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після повернення в Росію житель Курщини почав брехати про ЗСУ
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
22 березня, 21:13
Як відомо, Трамп раніше заявляв непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових
Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі
24 березня, 16:23
За словами президента, припинення ударів не реалізоване тільки через позицію Росії
Україна передала США дані про порушення Росією енергетичного перемирʼя
1 квiтня, 21:59
Мінфін стверджує, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі
Мінфін спростував заяву про брак коштів на виплати захисникам
8 квiтня, 12:12
Ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією»
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
9 квiтня, 19:27
Від початку квітня ворог застосував майже 2,8 тис. авіаційних бомб
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
14 квiтня, 14:13
Зеленський відвідав Білий дім та зустрівся з Трампом у лютому 2025 року
Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь
15 квiтня, 22:23
Президент: «Не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше»
Зеленський звернувся до партнерів після російських ударів по Харкову
Вчора, 19:02
Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Вчора, 13:19

Події в Україні

ЗСУ просунулись у Білгородській області
ЗСУ просунулись у Білгородській області
Україна повернула з російського полону 277 воїнів
Україна повернула з російського полону 277 воїнів
Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я
Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я
Колишній нардеп, що втік з України, засвітився в Єрусалимі
Колишній нардеп, що втік з України, засвітився в Єрусалимі
Путін оголосив великоднє перемир'я
Путін оголосив великоднє перемир'я
Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану
Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
35K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
27K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
24K
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua