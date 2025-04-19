ЗСУ просунулись у Білгородській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про успішні дії українських військових на території Росії. Як інформує «Главком», про це він написав в Telegram.

За словами глави держави, про ситуацію доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають свої позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись уперед і збільшили зону контролю», – заявив Зеленський.

Президент не уточнив деталі операції, проте наголосив, що дії українських сил є частиною стратегічної ініціативи на окремих ділянках фронту.

Раніше Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я.

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Як відомо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.