ЄІБ виділить $250 млн на розвиток аграрної інфраструктури в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийняте розпорядження сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій в розвиток аграрної інфраструктури

Кабінет міністрів України схвалив проект листа уряду до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про підтвердження приналежності пропозиції проекту «Розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси» на $250 млн до сфери дії Рамкової угоди між Україною та ЄІБ.

Відповідне розпорядження Кабміну від 14 серпня №603 оприлюднено на урядовому порталі.

«Схвалити проект листа уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо належності пропозиції про фінансування у розмірі 250 млн дол. США зазначеним банком проекту «Розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та інвестиційним банком, укладеної 14 червня 2005 р. в Люксембурзі», – ідеться в повідомленні.

Як сказано в пояснювальній записці, прийняте розпорядження сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій в розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси та подальшій роботі над зазначеним проектом, зокрема:

залучення до реального сектору економіки середньострокових фінансових ресурсів для розвитку приватного сектору економіки;

поліпшення енергоефективності виробництв;

посилення позицій українських підприємств у сфері міжнародної торгівлі;

збільшення податкових надходжень підприємств до державного бюджету України;

покращення бізнес-клімату та створення передумов для активізації інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, у Києві з’явиться установка з переробки опалого листя на біогаз.