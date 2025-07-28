«Побудований на логіці війни». Орбан розкритикував семирічний бюджет Євросоюзу

Прем’єр Угорщини пригрозив заблокувати новий бюджет блоку

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає новий семирічний бюджет Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

За словами політика, його країна не підтримуватиме новий семирічний бюджет ЄС, який запропонувала Єврокомісія. Він стверджує, що документ зовсім не відповідає інтересам європейських громадян та побудований за «логікою війни з Росією». Орбан висловив обурення тим, що великі суми планують виділити на допомогу Україні, а сільське господарство та розвиток країн ЄС, на його думку, отримають набагато менше.

«Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди – Україні, крихти – фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію – європейці заслуговують на Союз, який ставить на перше місце саме їх», – написав Орбан.

Угорський премʼєр також стверджує, що бюджет побудовано таким чином, що його п’ята частина призначена для України. «Це бюджет Європейського Союзу, який воює з Росією. Який воює з Росією на українській території. Це бюджет Європейського Союзу, який хоче перемогти РФ на українській території в надії, що військова поразка похитне російську владну систему, проклавши шлях до зміни влади», – заявив Орбан.

Глава угорського уряду переконаний, що сценарій дозволить повернутися до ліберального порядку денного в ЄС і в майбутньому налагодити ділові зв’язки з Росією, але вже за нової влади в Кремлі. «Угорщина не зацікавлена у військовому бюджеті. Нам потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток, тому ми навіть не розглядаємо цю пропозицію», – каже він.

Нагадаємо, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну.

Як повідомлялося, Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна.

До слова, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи.