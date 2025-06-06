ЄС виділяє $30 млн на реконструкцію водопровідної системи Кривого Рогу

Як відомо, Кривий Ріг отримував воду через канали і насосні станції, які були пов’язані з Каховським водосховищем

Мета проєкту – покращити якість води, зменшити використання енергії та втрати води в міській водопровідній мережі

Європейський Союз виділяє €30 мільйонів на реконструкцію системи водопостачання у Кривому Розі. Сьогодні, 6 червня, минає два роки з моменту, коли Росія підірвала Каховську ГЕС – Кривий Ріг залежав від водопостачання з Каховського водосховища. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба делегації ЄС в Україні.

Проєкт реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ). Його мета – покращити якість води, зменшити використання енергії та втрати води в міській водопровідній мережі.

Міжнародна організація з міграції відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції разом з Криворізьким водоканалом і місцевою владою.

Європейський Союз і Міжнародна організація з міграції одними з перших надали допомогу після підриву росіянами Каховської дамби. Від червня 2023 року МОМ, за підтримки міжнародних донорів, допомогла понад 50 тис. постраждалим.

Як відомо, Кривий Ріг отримував воду через канали і насосні станції, які були пов’язані з Каховським водосховищем (зокрема через канал Дніпро – Кривий Ріг). Коли рівень води впав, насосні станції не могли більше закачувати воду – або через нестачу води, або через фізичне пошкодження інфраструктури. Переобладнання системи водопостачання на нові джерела (наприклад, з Інгульця чи підземних свердловин) потребувало часу, ресурсів та будівництва нової інфраструктури, чого не можна було зробити миттєво.

Нагадуємо, два роки тому, у ніч проти 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, створивши таким чином нездоланну водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. Це була п’ята за розміром ГЕС в Україні та найбільша за площею мілководдя.

Брутальної військової мети було досягнуто шляхом створення найбільшої в ХХІ ст. техногенної катастрофи у світі. Підрив спричинив масштабні затоплення територій. Велика вода накрила понад 80 населених пунктів, мінні поля з обох боків Каховського водосховища, лани, заповідні угіддя, а також склади палива, хімікатів, скотомогильники… За кілька днів ця вся «здобич» потрапила у море. Наслідки для екосистеми Чорного моря вплинули на акваторії всіх країн басейну.

Знищенням Каховської ГЕС окупанти завдали колосальних втрат людям, природі та економіці краю. Не всі з них можна підрахувати навіть сьогодні. «Главком» нагадує, як все було та розповідає про теперішній вигляд Каховського водосховища.