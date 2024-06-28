Єврорада обрала нових лідерів найвищих посад у ЄС

Прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС

Лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що експрем'єра Португалії Антоніу Кошту призначено на посаду глави Євроради, а прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

«У вівторок, 25 червня, шість учасників переговорів від трьох основних центристських політичних груп затвердили кандидатури фон дер Ляєн, Кошти і Каллас. У четвер, 27 червня, інші лідери підтримали ці рішення», – наголосили джерела видання.

Зауважується, що на Урсулу фон дер Ляєн тепер чекає непросте голосування в Європарламенті 18 липня.

Нагадаємо, що раніше країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії. Агентства дізналися про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл.

До слова, Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирала найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності».