Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврорада обрала нових лідерів найвищих посад у ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Єврорада обрала нових лідерів найвищих посад у ЄС
Урсула фон дер Ляєн очолюватиме Єврокомісію
фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС

Лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що  експрем'єра Португалії Антоніу Кошту призначено на посаду глави Євроради, а прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

«У вівторок, 25 червня, шість учасників переговорів від трьох основних центристських політичних груп затвердили кандидатури фон дер Ляєн, Кошти і Каллас. У четвер, 27 червня, інші лідери підтримали ці рішення», – наголосили джерела видання.

Зауважується, що на Урсулу фон дер Ляєн тепер чекає непросте голосування в Європарламенті 18 липня.

Нагадаємо, що раніше країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії. Агентства дізналися про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл. 

До слова, Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирала найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності».

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Європейський союз Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готовий воювати далі, якщо переможе в Україні
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії геополітика
9 червня, 11:05
Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України
Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
5 червня, 17:30
На протязі наступних 10 років рівень продажу газу до ЄС становитиме третину від довоєнного
«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times
5 червня, 19:38
Удома та в офісі співробітника Європарлменту пройшов обшук через звинувачення у просуванні російської пропаганди
У будівлі Європарламенту пройшли обшуки у справі про російську пропаганду – The Guardian
29 травня, 14:35
У Нідерландах виступають за обмеження кількості мігрантів у країні
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
6 червня, 07:07
Оновлена угода передбачає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок
Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу»
20 червня, 14:38
Сіярто сказав, що «ЄС перетнув червону лінію», коли ухвалив рішення щодо російських активів
Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ
24 червня, 18:13
Зеленський зазначив, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
25 червня, 22:43
Володимир Зеленський: «Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом»
Членство України в ЄС: Зеленський із Брюсселю анонсував гарні новини
Вчора, 13:50

Політика

Рада Європи закликала Грузію скасувати закон про іноагентів
Рада Європи закликала Грузію скасувати закон про іноагентів
Єврорада обрала нових лідерів найвищих посад у ЄС
Єврорада обрала нових лідерів найвищих посад у ЄС
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС
Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС
Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо
Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо
Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття
Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
53K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
17K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9159
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
6790
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву

Новини

Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Сьогодні, 02:55
Нестача працівників та проблеми з зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях від ЦНС
Сьогодні, 02:15
Лукашенко змінив главу МЗС, віцепрем’єра і не лише: деталі про кадрові перестановки в уряді
Сьогодні, 01:43
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року
Сьогодні, 00:40
ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною: фото наслідків прильоту в Харкові
Вчора, 23:11
Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату
Вчора, 22:39

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua