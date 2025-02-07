Касація Верховного суду не дозволила Коболєву покидати Україну

НАБУ розслідує ще одну кримінальну справу проти ексголови «Нафтогазу» Коболєва

Касація ВСУ відмовилася розглядати скаргу адвоката ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва на застосування до обвинуваченого міри запобіжного заходу у вигляді низки процесуальних обов’язків, серед яких і заборона виїжджати за межі України. Про це свідчить Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду України, інформує «Комерсант український».

Напередодні Вищий антикорупційний суд ухвалою від 3 грудня 2024 року задовольнив клопотання прокурора та поклав Коболєва обов`язки, передбачені пунктами 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Мова про:

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати всі закордонні паспорти до Державної міграційної служби України.

Строк дії Ухвали був визначений – «до 3 лютого 2025 року включно».

Захист Коболєва намагався оскаржити це рішення в апеляції, та Апеляційна палати Вищого антикорупційного суду «відмовила у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника». Аналогічне рішення прийняли й судді Касації ВСУ.

«…Відмовити захиснику обвинуваченого Особа_4 – адвокату Особа_5 у відкритті касаційного провадження за його касаційною скаргою на ухвалу судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 20 грудня», – йдеться у тексті Ухвали.

Пізніше, ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на ексголову НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, до 23 березня 2025 року.

Нагадаємо, НАБУ переслідує ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва за незаконну виплату собі $10 млн премій. Матеріали одного провадження вже перебувають на розгляді у ВАКС. Ще одне кримінальне провадження НАБУ – щодо виплати Коболєва другої частини премії – перебуває на етапі досудового розслідування.