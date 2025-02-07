Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Касація Верховного суду не дозволила Коболєву покидати Україну

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Касація Верховного суду не дозволила Коболєву покидати Україну
Захист Коболєва намагався оскаржити рішення в апеляції
фото: nv.ua

НАБУ розслідує ще одну кримінальну справу проти ексголови «Нафтогазу» Коболєва

Касація ВСУ відмовилася розглядати скаргу адвоката ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва на застосування до обвинуваченого міри запобіжного заходу у вигляді низки процесуальних обов’язків, серед яких і заборона виїжджати за межі України. Про це свідчить Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду України, інформує «Комерсант український».

Напередодні Вищий антикорупційний суд ухвалою від 3 грудня 2024 року задовольнив клопотання прокурора та поклав Коболєва обов`язки, передбачені пунктами 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Мова про: 

  • повідомляти суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати всі закордонні паспорти до Державної міграційної служби України.

Строк дії Ухвали був визначений – «до 3 лютого 2025 року включно».

Захист Коболєва намагався оскаржити це рішення в апеляції, та Апеляційна палати Вищого антикорупційного суду «відмовила у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника». Аналогічне рішення прийняли й судді Касації ВСУ. 

«…Відмовити захиснику обвинуваченого Особа_4 – адвокату Особа_5 у відкритті касаційного провадження за його касаційною скаргою на ухвалу судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 20 грудня», – йдеться у тексті Ухвали.

Пізніше, ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на ексголову НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, до 23 березня 2025 року.

Нагадаємо, НАБУ переслідує ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва за незаконну виплату собі $10 млн премій. Матеріали одного провадження вже перебувають на розгляді у ВАКС. Ще одне кримінальне провадження НАБУ – щодо виплати Коболєва другої частини премії – перебуває на етапі досудового розслідування. 

Читайте також:

Теги: прокурор Антикорупційний суд суд Андрій Коболєв Нафтогаз України Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процедура оскарження висновку розпочинається з письмової подачі скарги
Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення
12 сiчня, 03:09
Прогноз погоди на 17 січня
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 17 січня
17 сiчня, 06:00
Візитка «Правого сектору» на фоні Міноборони РФ
Росія визнала «Правий сектор» терористичною організацією
23 сiчня, 19:58
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
21 сiчня, 20:46
Перша зграя журавлів складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин
На Волині посеред зими зафіксовано ключі журавлів: фахівці пояснили, що це означає
31 сiчня, 01:54
Згідно з планом, який нібито пропонував колишній головнокомандувач, спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі
Залужний пропонував наступати на Білгород: радник ексголовкома розповів подробиці
2 лютого, 14:31
Дружина покійного артиста Світлана Бабійчук
Співзасновника музичного лейблу, який ошукав вдову Скрябіна, оголошено у розшук
5 лютого, 17:53
Агентство Lure заявляло, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza»
У Європі припинено показ скандальної реклами російського медіа «Медуза»
3 лютого, 12:54
Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР
Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла
Вчора, 17:29

Економіка

Касація Верховного суду не дозволила Коболєву покидати Україну
Касація Верховного суду не дозволила Коболєву покидати Україну
Уряд опрацьовує механізм довгострокових контрактів для оборонних підприємств
Уряд опрацьовує механізм довгострокових контрактів для оборонних підприємств
Уряд виділив 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині
Уряд виділив 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині
Зеленський розповів, скільки вантажів експортовано за час роботи морського коридору
Зеленський розповів, скільки вантажів експортовано за час роботи морського коридору
«Нафтогаз» продавав газ нижче ринкових цін, тепер змушений імпортувати дорожче – економіст
«Нафтогаз» продавав газ нижче ринкових цін, тепер змушений імпортувати дорожче – економіст
Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів зробив заяву
Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
36K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
21K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
18K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
15K
Прогноз магнітних бур на 7-9 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua