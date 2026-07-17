Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива

Історично Росія сама була одним із найбільших у світі експортерів дизелю – за кордон вивозили близько 40–50% виробленого палива

Цивільов: механізм субсидій збереже привабливість поставок пального для іноземних імпортерів

Уряд Росії підготував законодавчу базу, яка дозволить імпортувати дизельне паливо за такою ж схемою, за якою вже закуповують бензин у Білорусі, Казахстані та Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «The Moscow Times».

Як працюватиме демпфер

Для дизельного пального в Росії вводять так званий імпортний демпфер – механізм, який уже діє для іноземного бензину. У межах схеми нафтові компанії-імпортери отримуватимуть бюджетні субсидії, а держава компенсуватиме їм різницю між світовими цінами на паливо та нижчими внутрішньоросійськими. Про це в п'ятницю повідомили виданню РБК у пресслужбі міністерства енергетики РФ.

За словами очільника міненерго Сергія Цивільова, такий механізм дасть змогу оперативно залучати паливо з-за кордону, зберігаючи економічну привабливість поставок для іноземних компаній і водночас закриваючи потреби російських споживачів.

З експортера – в імпортера

Історично Росія сама була одним із найбільших у світі експортерів дизелю – за кордон вивозили близько 40–50% виробленого палива. Наприклад, у 2023 році внутрішнє споживання дизелю становило 52,2 млн тонн, а ще 35,7 млн тонн пішло на експорт, нагадує економіст Кирило Родіонов.

Однак українські удари по нафтопереробних заводах опустили переробку нафти в Росії до 20-річних мінімумів і скоротили випуск дизелю майже на 40% – це більше, ніж падіння виробництва бензину, який подешевшав на чверть.

Дефіцит палива вдарив по аграріях

На проблеми з дизельним пальним уже скаржаться аграрії південних регіонів Росії, де почалася збиральна кампанія. На заправках запровадили ліміти – 100 або 200 літрів в одні руки, тоді як один комбайн за зміну польових робіт спалює 300 літрів пального.

За даними Росстату, ціни на дизельне паливо на кінець червня зросли на 18,1% рік до року – рекордний показник за 15 років. У Південному федеральному окрузі середня ціна дизелю сягнула 110 рублів за літр (≈$1,4), попри те, що його експорт наразі закритий – уперше з 2023 року.

Хто постачатиме паливо

Найімовірнішим постачальником дизелю до Росії стане Індія – про це агентству Reuters розповіли обізнані з ситуацією джерела. За їхніми словами, російські нафтові компанії можуть звернутися до індійських НПЗ, якщо ситуація на паливному ринку погіршиться. Наразі ж Індія відправила в Росію лише дві партії бензину – близько 100 тис. тонн, тоді як дефіцит нафтопродуктів аналітики Energy Intelligence оцінюють у 400–600 тис. тонн щомісяця. Раніше саме Індія стала для Росії новим постачальником бензину на тлі загострення паливної кризи.

Нагадаємо, Росія відклала ремонти НПЗ та заборонила експорт дизеля ще на початку липня – уряд РФ доручив нафтовим компаніям у пріоритетному порядку постачати паливо до регіонів, де працюють незалежні мережі АЗС.