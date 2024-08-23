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Мобілізація: уряд затвердив нові форми повісток до ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: уряд затвердив нові форми повісток до ТЦК
Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників  може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією
фото ілюстративне

Згідно з постановою, керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою

Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.  Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 р. № 951.

Згідно з постановою, керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних  керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. 

Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду). 

Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників  може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією. 

Крім того, повістки, сформовані за допомогою ЄДРПВР можуть: 

  • централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим
  • поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; 
  • друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді. 

«У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток.

Як повідомлялося, в Україні не плануються повістки в електронному форматі через відсутність юридичних підстав.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

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Теги: мобілізація уряд повістка ТЦК

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