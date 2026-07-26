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Як швидко розблокується експорт Чорним морем? Голова Асоціації портів дав прогноз

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Як швидко розблокується експорт Чорним морем? Голова Асоціації портів дав прогноз
Барінов: до початку осені робота чорноморських портів має відновитися
фото (ілюстративне): ЦТС

Дмитро Барінов: «До початку осені все має налагодитися»

Голова Асоціації портів України Дмитро Барінов Дмитро Барінов вважає, що робота українських чорноморських портів може поступово нормалізуватися вже протягом місяця після останніх масованих російських обстрілів. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

За словами Барінова, такий прогноз ґрунтується на досвіді роботи портової галузі від початку повномасштабної війни. «З досвіду 2022-го року і майже чотирьох з половиною років війни мені здається, що після останніх щільних обстрілів десь за місяць якось воно нормалізується. І все повільно, але повернеться до того, як ми працювали раніше», – зазначив він.

Очільник асоціації визнав, що робота портів і надалі відбуватиметься в умовах війни та постійних ризиків. Водночас, за його словами, галузь уже навчилася працювати за таких обставин.

«Так, це війна – ризики, небезпека, але ми вже до цього призвичаїлись і продовжимо працювати. Може, це більше мої сподівання, ніж твереза оцінка обстановки. Але, думаю, до 1 вересня все налагодиться», – підсумував Барінов.

Голова Асоціації портів України також розповів, як після фактичного «закриття» Чорного моря ускладнилася логістика. За його словами, перевезення подорожчали, частину імпортних вантажів доводиться доставляти через румунську Констанцу, а додаткові перевірки на кордоні можуть ще більше ускладнити транспортування.

Крім цього, Барінов пояснив, чому сухопутні маршрути не здатні повноцінно замінити морський експорт. За його словами, одне судно може перевозити близько 200 тис. тонн вантажу, що еквівалентно приблизно 10 тис. вантажівок, тому альтернативні шляхи не можуть забезпечити такі самі обсяги.

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Теги: Чорне море експорт порт перевезення

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